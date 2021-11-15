機車上「插超長樹枝」看攏無！在地人揭真實用途：別懷疑
台灣擁有「機車王國」的稱號，不少民眾看中其方便又快速的特點，而選擇機車為代步工具。然而，有一名網友經過高雄柴山的停車場，發現有部分機車上插著超長樹枝，或者是綁著繩子，讓他不解發文詢問，隨即引發在地人無奈揭用途，直嘆「別懷疑！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 14:28:16
一名網友於臉書社團《我是高雄人》上發文，表示自己路過高雄柴山停車場，發現附近停放的機車上都插著一根樹枝或綁著繩子，讓他不解詢問「是為了防止猴子嗎？可是，我沒看過猴子會坐在上面的說。」
問題一出後，在地人立馬解答真的是為了防止猴子亂動機車，「之前有發生過猴子會去翻機車置物箱」、「猴子會開置物箱啊！」、「猴子會免費幫妳整理置物箱」、「猴子會翻你的車廂幫你安全檢查，有食物會幫你確認是否還能吃，有塑膠袋會幫你拿去回收」、「別懷疑柴山獼猴堪比土匪⋯⋯而且比土匪還土匪」。
不僅如此，還釣出許多苦主分享慘痛經歷，直言「之前看到坐在車上喝飲料勒」、「我之前有看過現場的，慘不忍睹啊」、「猴子超會坐在機車跟汽車車頂上，我被霸佔車子還趕不走，把我東西都翻出來，我狗快嚇死」、「猴子會翻座墊親眼看過，我還被猴子踹倒過，很痛！牠還趁我在現場做報告，偷偷把我水果茶裡面的水果翻出來吃」。（編輯：陳雅雲）