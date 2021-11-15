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2狐狸對坐吼出「燒水聲」！真相曝光惹網笑：這能嚇人？

▲2狐狸對坐吼出「燒水聲」，動作的原因曝光惹網友大笑：這能嚇人？（圖／Twitter：qonqon_biyori）
▲2狐狸對坐吼出「燒水聲」，動作的原因曝光惹網友大笑：這能嚇人？（圖／Twitter：qonqon_biyori）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 15:24:49

誰家的水燒開了？有一首歌叫《What Does The Fox Say?》，其中用許多奇異叫聲代表狐狸的聲音，但狐狸真實聲音又是什麼呢？就有名推主在日本宮城藏王狐狸村遇到兩隻正在對吼的狐狸，氣勢如虹下吼聲卻如同燒開水般又細又尖，令人對這鳴叫的意義產生疑惑，內行人就透露了真正原因，讓眾人紛紛捧腹大笑。

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▲兩隻狐狸正對坐著，閉著眼睛發出又尖又細的吼聲。（圖／Twitter：qonqon_biyori）
▲兩隻狐狸正對坐著，閉著眼睛發出又尖又細的吼聲。（圖／Twitter：qonqon_biyori）
這名推主在日本有名的宮城藏王狐狸村中觀光，突然看到一白一紅的狐狸面對面正坐著，眼睛閉閉、頭部微微抬高，張開嘴巴便是一連串水壺將水煮沸的「啊啊啾啾」聲，讓推主感到相當有趣，也讓許多人好奇他們這樣做的原因。

對狐狸相當熟悉的網友在下頭解答，說明這個行為叫做gekkering，表示一種喉嚨顫抖的聲音，當狐狸想要玩耍、爭奪食物和搶奪配偶時，牠們就會發出一系列高高低低、斷斷續續的高音，若雙方火氣上來，gekkering外還會伴隨著粗暴的推擠來吵架。

▲黑狐：不要裡愛吵架的牠們！跟我玩～（圖／Twitter：qonqon_biyori）
▲黑狐：不要理愛吵架的牠們！跟我玩～（圖／Twitter：qonqon_biyori）
狐狸如此尖細的吵架聲讓網友紛紛爆笑，大家回覆「這麼奶是能嚇誰！」、「還以為在塞奶」、「太可愛了好想目睹」、「誰家水壺燒開了！快來關啊」。 （編輯：李惠婷） 


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