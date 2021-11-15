好市多壽司「全新設計」女近看愣住！客跪了：悲劇不再有
美式大賣場「好市多」近年來深受不少國人喜愛，因其琳瑯滿目的商品，以及便宜優惠的價格，總能吸引民眾前往消費。對此，就有一名女網友購買好市多壽司，卻發現盒子上出現「全新設計」，而大讚直呼「避免悲劇發生！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 16:14:28
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出一張照片，只見畫面中是一盒握壽司，而仔細一看，盒子的邊角處出現了扣環，該設計能防止內容物因碰撞灑落，原PO見狀便開心直呼「盒子多了四個扣環，避免悲劇發生」。
貼文曝光後，隨即引發客人大讚留言，「這設計很讚」、「早就有了！你買太少」、「設計非常實用」、「還是拿得很小心」、「這盒子好用，兩盒剛剛好可以裝分切好的嫩肩」、「之前的舊包裝，有次回家在半路緊急煞車整盤翻落腳踏墊上，只救回一半的壽司！」、「我就不知道有扣環，悲劇一樣發生」、「有總比沒有好，其他的應該也要改成這種有扣的比較保險」。
但留言中仍有苦主分享悲慘經歷，「上次買提拉米蘇整個翻車，在車上擦好久…」、「我的酸菜白肉鍋也飛出去過，真的是悲劇」、「如果沒扣好一樣悲劇阿！曾經買回家才發現有一角沒扣上，幸好沒翻掉XD」、「去年除夕買時，是差點發生悲劇沒錯」；甚至有過來人分享其他方法，直言「我直接扔幾條橡皮筋在包包裡」、「帶一卷膠帶才是王道啊」。（編輯：陳雅雲）