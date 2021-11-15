歷史博士「休學找不到工作」！呂捷列5點坦言：要想清楚

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看完上述案例後，身為歷史補教名師的呂捷也坦言「個人是不贊成的（讀歷史系）」並詳細列出5點原因：
第一、興趣不能當飯吃！人總要面對現實！
第二、歷史系的出路好不好？除了當老師以外能做什麼？
其實，你讀什麼和你以後做什麼工作關係並不大...曾經有研究指出，學以致用的比率只有百分之15！『歷史是個有用的科目，但...不是個實用的科目』，而大部分的人對實用的定義是『能不能馬上變成錢！』
第三、孩子們！你會對歷史有興趣，可能是因為你在求學階段遇到一個很會講故事或教得很好的歷史老師！可是...不代表上大學之後你可以遇到跟呂小捷一樣既幽默又帥氣、且博學多聞還富有愛心的老師。
第四、歷史系到底在讀什麼？
與其討論歷史系在讀什麼，不如呂捷來告訴你，歷史系的教授都在做什麼吧！這些老師窮其一生之力在作研究，通常只為了解決一兩個歷史問題！而且...有一些老師還沒有解決問題，就被上帝解決了 ...
第五、歷史系不好嗎...可是我看老師你過得還不錯耶！
唉...老實說...在下呂捷我只是日子還過得去而已啦，畢竟...在下不過就是個窮教書的、清苦的教育工作者，偶而客串一下天橋底下說書的而已~過著有一餐沒一餐的生活...頂多就是比一般受薪階級多賺一點點...一點點...一點點～
最後呂捷也感慨的說，「有些工作的確是需要專業、有一定的學科限制，所以不用你，這是學歷的問題。但如果是沒什麼門檻的工作...還是都不錄取你，那可能就是『你』有問題了！其實不管哪個科系，要讀研究所以前都得想清楚。因為學歷通膨的肆虐之下，很多學歷已經不值錢了」。（編輯：潘毅）