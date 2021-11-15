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三商巧福為何能長壽？眾人抖「3意外神物」：都為它而來

▲三商巧福開業超過30多年，網友好奇詢問它為何能成為台灣連鎖餐飲業的長青樹？（圖／取自三商巧福官網）
▲三商巧福開業超過30多年，網友好奇詢問它為何能成為台灣連鎖餐飲業的長青樹？（圖／取自三商巧福官網）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 16:44:41

台灣有不少知名連鎖餐飲品牌，有些過去曾經風光一時，但也不少店家隨著新店家如雨後春筍般出現後，生意不如以往而成為歷史。不過對於已經開業超過30年的三商巧福至今仍然屹立不搖，就有網友好奇詢問三商巧福成功的原因，立刻引起網友熱議！

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該名網友在《PTT-Gossiping板》上表示，三商巧福在台灣屹立許久，而且在各地都擁有不少分店，但是自己上一次吃已經是10幾年前的事了，吃過一次之後再也沒光顧過第二次，因此便好奇詢問：「請問三商巧福是有什麼好吃的嗎？以及有什麼優點？」。

▲原PO表示自己只吃過一次三商巧福，很好奇為何它能開業這麼久屹立不搖。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping板》）
▲原PO表示自己只吃過一次三商巧福，很好奇為何它能開業這麼久屹立不搖。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping板》）
貼文一出，立刻有許多老饕們紛紛回應：「酸菜」、「酸菜好吃」、「上個月為了吃酸菜跑去吃牛三寶，嗯，酸菜」、「酸菜才是本體，大家都是去吃酸菜配牛肉麵」、「燙青菜」、「燙青菜的醬」、「燙青菜的肉燥」、「泡菜」、「超鹹泡菜好ㄘ」、「泡菜很讚」。

另外也有不少網友推薦心中好吃的品項：「小時候很愛吃他的排骨飯」、「牛肉麵啊，每次都想點兩碗，但看看荷包和肚子，還是算惹」、「清燉牛肉麵不錯」、「認真講，他牛肉的口感贏過市面上八成店家」、「番茄牛肉粉絲」、「最近的油豆腐雞湯麵不錯吃」、「酸菜+壽喜飯」。（編輯：陳珮瑜）

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