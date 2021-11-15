喜宴剛上三道菜！同桌秒拿「1物」狂掃 眾哀號：超常見
結婚是人生大事，不少新人都會舉辦婚禮，邀請親朋好友一同分享喜悅！不過就有網友目睹在喜宴辦桌中才剛上第三道菜，同桌就立刻拿出「塑膠袋」狂掃菜餚，詳細經過曝光，更是掀起網友共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 17:16:44
原PO在臉書《爆怨2公社》上講述遭遇，之前抵達婚宴辦桌現場，才剛上到第三道菜時，同桌就突然有人就拿起塑膠袋開始狂打包，「就這樣一路包到最後」，讓他相當傻眼。
完整過程曝光後，立刻有過來人超有感的回應「包600整桌掃光光，連同其他桌一起掃」、「我遇到是隔壁桌的跑到我們這桌包」、「這已見怪不怪了，我不常参加宴席都遇過兩三次了，因為不是主人也不好給臉色」、「超沒禮貌的，我也遇過，害我都不敢拿起筷子吃東西」、「之前也遇過菜一上桌就被隔壁桌阿婆端去，只能傻眼看她打包」、「我遇過還沒人開動，就開始打包的人」。
另外也有人分享抵制「打包狂人」的方式，碰到這種的，「我撐死也不會有剩菜讓他們打包」、「我也遇過，那時候還有帶小孩，我就拿公筷阻止對方，跟對方說我們要吃，然後就一路吃到尾，叫老公、小孩都狂吃，我兒子是大食怪，看到對方眼神死一路到最後一道，我就很爽」、「直接站起來先幫大家分菜」。（編輯：潘毅）