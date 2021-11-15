12星座本週運勢！趁「這一天」消災解厄　把握轉運好時機

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最近生活中會有許多突破和創新的機會與想法，你覺得人生不能一陳不變，應該勇於改變，接受新的觀念與想法。建議你在合理、合規的範圍內，做出適度的改變，這樣生活有了驚喜，生命也可以更豐富。最近用錢消費最好小心一點，因為你進入破財的時候，容易因為意外或是疏忽、衝動而破財。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
金牛座（11/15~11/21 包含上升星座）
你最近工作運非常好，這種工作中受到關注、工作表現被期待的感覺，其實是非常棒的。這讓你工作的投入和熱情，可以不斷的上升。在工作走旺運的時候，你要把握一個成功的秘訣，就是多把握各種合作的機會，你現在是屬於廣結善緣的能量，只要有人願意跟你合作，都可以為你創造新機會。最近的戀愛運也非常好，單身的朋友可以把握。感情復合也有機會。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
雙子座（11/15~11/21 包含上升星座）
最近工作量非常大，龐大的工作時間和工作內容，讓你分身乏術，甚至需要利用周末，以加班的方式才可以讓自己完成上司、上級交代的任務。長時間工作的結果就是讓自己的身體、情緒總是處在緊張、興奮、焦慮的狀態下。建議你可以在下班的時候，找個全身按摩的理療中心，好好紓壓一下。或是在睡前泡腳，這樣也可以讓你的肩頸放鬆，對你的睡眠與情緒穩定是有幫助的。否則長期處在亢奮的情緒下，時間久了也是會生病的。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
巨蟹座（11/15~11/21 包含上升星座）
冬天到了，你也開始注意養生和食補的調養。你是一個對季節變化特別敏感的人，為了照顧自己的身體，保重心臟和血管，你到了冬天會特別注意保暖，深怕自己受到冷風的襲擊而感冒。冬天到了，你的旅行運也啟動了，最近到年底你的旅行運都是非常旺盛，可能會越來越忙碌。不管是因為公事，還是私事，總之就是忙得團團轉。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
獅子座（11/15~11/21 包含上升星座）
想要準備迎接2022年懷孕的朋友，最近可以甜蜜約會，因為你接下來冬天的懷孕機會都是非常好的。無論你是想要一胎，還是懷二胎的朋友，都可以期待這樣的好運。夫妻相處難免會有意見不合的時候，建議你夫妻生活要多一點體諒、智慧與包容。如果處處爭鋒相對，兩個人的生活只會有更多的口角和衝突。雖然今年才到年底，可是你已經在規劃明年離職或可能工作異動的事情。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
處女座（11/15~11/21 包含上升星座）
你最近的生活重心是放在自己的家族、家庭和對家人的照顧上。特別是家人有老人的朋友，一定要多關心長輩的生活起居，除了關心他們有沒有吃飽、穿暖之外，更重要的是跟它們多聊一聊天。長輩其實非常需要晚輩的主動關心和問候，因為他們通常喜歡忍著不說，往往把身體的小病痛忍成大問題。除了關心家人的健康之外，對於自己的健康和身體，也需要多愛惜自己身體，不要熬夜。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
天秤座（11/15~11/21 包含上升星座）
你最近生活中，你發現除了感情留不住之外，另一個留不住的就是你錢包裡面的錢，你最近的生活開銷真的太大了，因為你不僅僅是自己的生活開支，還要照顧一家老小，這一家子的生活開銷，仔細算起來，真的讓你有一點吃不消。所以面對未來，你現在做任何的投資和花費都要特別精打細算。如果可以找到一個在家工作的額外收入，這樣既可以為你增加收入，也符合你當前的生活樣貌。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
天蠍座（11/15~11/21 包含上升星座）
你最近適合展開新的學習計畫，在過完生日之後，你覺得自己應該要變得不一樣，朝著更成熟、更有智慧、更有才華的未來發展，讓自己變得有獨立思考的能量，能夠創造並評定自己的價值，而不是完全依託在社會既有的框架和標準中。你希望自己可以活得與眾不同，最簡單而直接的改善方法就是安排一個全新的學習計畫。這個學習不限定知識類的，也可以是才藝和技術類、技能類的，都非常適合你。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
射手座（11/15~11/21 包含上升星座）
你最近的心情、脾氣都處在容易生氣、容易發飆和情緒低落的狀態中。有可能是受到季節性日照減少的影響，讓你出現憂鬱和不開心的心情。在日照減少的冬天，建議你還是保持著持續運動的習慣，因為運動可以讓自己的內心產生好的能量，讓自己更有目標與美好期待。冬天到了，你需要特別注意保暖，最好口罩可以持續的戴好，因為最近你容易有感冒、發燒或是類似流行性感冒的症狀。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
魔羯座（11/15~11/21 包含上升星座）
最近你的運氣滿好的，你自己也可以感覺到這種自信的、氣場強大的感覺。現在正是你發展自己事業與實現夢想的最好時刻，所以你應該好好運用現在的這一波好運氣。特別是想要創業的、想要爭取別人對你投資的、想要遊說別人在事業發展上支持你的，你都應該努力再努力，一定可以實現你的夢想。另外你最近身邊的貴人是女生。所以多多把握身邊的女性朋友，可能成為你事業發展上的一臂之力。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
水瓶座（11/15~11/21 包含上升星座）
你最近的生活出現了很多挑戰，這些挑戰來自於四面八方。有愛情問題、友情問題、金錢問題、舊愛問題和健康問題。建議你，不管你遇到什麼樣的挫折，都需要面對和解決，因為逃避、或是假裝沒看見，只是繼續把問題堆疊在一起，這種鴕鳥心態，將來一定會醞釀更多的麻煩和風暴。尤其是你的感情狀況，如果情人之間已經沒有感情和互信基礎了，或許是分道揚鑣，各自安好時刻到了。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。
雙魚座（11/15~11/21 包含上升星座）
你最近的生活如果出現混亂、不專注或是無精打采的感覺，這或許是流年不利的影響，只要你不放棄，再堅持一下，壞運很快就要過去了，好運氣、好機會就快要出現。最近如果有旅行機會、出差邀請或是旅行安排，都是可以進行的計畫。不要因為偷懶就拒絕各種邀約。你最近會把生活中最重要的事情，放在你的金錢、儲蓄和財務方面，你需要自己的財產可以更安全的存在。最近可以去銀行找你的理財專員聊聊，展望2022年看看你的財富應該如何配置，讓你可以小錢變大錢。特別提醒，11月19日（星期五）下元水官大帝解厄的日子，當天可以向過世的親友送寒衣，適合為累世親友冤親債主懺悔消業障。（編輯：鍾怡婷）
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