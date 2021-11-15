紅線內「傾斜格子」一堆機車停！網超無奈：準備吃罰單了
台灣素有「機車王國」的稱號，許多人上下班都是依靠機車通勤，機車停車格常常一位難求。就有網友發現一處道路上有著「傾斜格子」，外面畫有紅線卻一堆車停，不禁好奇「這樣能停嗎？」立刻有不少人搖頭喊「準備吃罰單了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 21:03:32
原PO在臉書《爆系知識家》上貼出Google地圖上的一處道路，明明路邊畫有紅線，裡面卻又有「傾斜格子」，不少機車族也會將車停在內，到一旁市場買菜，但這矛盾的畫面也讓他疑惑「這樣的停車格能停嗎？」
貼文一出立刻有不少網友搖頭「停那邊就碰運氣，運氣差點就去拖吊場領車了」、「那是槽化線吧」、「怎麼看這格子都不大，比較像槽化線」、「跟著停，在繳罰單的路上你並不孤單」。
更有一部分民眾無奈抱屈「槽化線的粗細大小沒有一定的規格嗎？怎麼畫成這樣？」「標示不清不楚，說真的，我也會以為是停車格」、「原來是槽化線，這間距剛好一台摩托車也太剛好，超容易誤會」、「很多路邊槽化線都畫得跟機車格一樣」。
事實上若誤把槽化線當成停車格，可能會被依《道路交通管理處罰條例》第56條開罰新台幣600-1,200元罰鍰。（編輯：潘毅）