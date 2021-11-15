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演偶像劇？黑貓對阿橘「一見鍾情」　差點分離終修成正果

▲美國一隻戴著翅膀的黑貓對鄰家橘貓一見鍾情！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲美國一隻戴著翅膀的黑貓對鄰家橘貓一見鍾情！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 23:14:24

這是什麼偶像劇的情節嗎？國外一隻黑貓非常喜歡屋外的世界，不是經常溜出去玩就是跟馬麻一起出門散步。某天牠邂逅了一隻鄰居家飼養的可愛母貓便對牠一見鍾情，沒想到兩小無猜過了2年後，發生驚人的變化！

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▲黑貓「尼克Nick」個性外向活潑又親人，每天都喜歡與馬麻雪兒碧一起出門散步。（圖／IG帳號sirnickfury）
▲黑貓「尼克Nick」個性外向活潑又親人，每天都喜歡與馬麻雪兒碧一起出門散步。（圖／IG帳號sirnickfury）
這隻的帥氣又專情的黑貓「尼克Nick」與馬麻「雪兒碧Shelby Hyman」住在美國德州，個性友善外向又親人，雖然雪兒碧經常帶牠出門散步，但是仍然阻擋不了牠對外面世界的好奇而經常偷溜出門，雪兒碧出於安全的保護機制，避免牠在外遇到事故，買了一件「黑翅膀」的小背心讓牠穿著，以防牠到處亂鑽走進不該去的地方，也可以在他想從欄杆鑽出去時適時地擋住。

▲雪兒碧為了避免尼克趁自己不注意時偷溜出門發生意外，基於安全考量替牠穿上一對黑翅膀，能在牠想鑽過圍欄時適時地卡住。（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲雪兒碧為了避免尼克趁自己不注意時偷溜出門發生意外，基於安全考量替牠穿上一對黑翅膀，能在牠想鑽過圍欄時適時地卡住。（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲穿上翅膀的尼克看起來超級帥氣！（圖／IG帳號tsirnickfury）
▲穿上翅膀的尼克看起來超級帥氣！（圖／IG帳號tsirnickfury）
而就在兩年前，雪兒碧帶尼克在家附近散步時，遇見鄰家的漂亮母橘貓「夏奇拉Shakira」，尼克對牠一見鍾情，總是熱情地在牠身邊圍繞，而夏奇拉一開始有一些害羞，但是好奇尼克身上的翅膀，過沒多久也開始願意親近牠，從那時起尼克只要出門都一定會去找夏奇拉玩，兩小無猜的模樣非常可愛！

▲2年前尼克某次出門時遇見鄰家橘貓「夏奇拉Shakira」，立刻對牠一見鍾情，夏奇拉雖然一開始有一點害羞，但是出於對尼克翅膀的好奇心，兩隻貓漸漸變成好朋友！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲2年前尼克某次出門時遇見鄰家橘貓「夏奇拉Shakira」，立刻對牠一見鍾情，夏奇拉雖然一開始有一點害羞，但是出於對尼克翅膀的好奇心，兩隻貓漸漸變成好朋友！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲從此之後尼克每天出門都要找夏奇拉。（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲從此之後尼克每天出門都要找夏奇拉。（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲兩小無猜感情非常好，總是甜蜜蜜地在一起！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲兩小無猜感情非常好，總是甜蜜蜜地在一起！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
雪兒碧與夏奇拉的主人都知道牠們感情好，平時有事也會暫託對方幫忙照顧，未料幾週前夏奇拉的飼主因為健康因素不得不搬離這裡，而且也不能帶走夏奇拉，只好難過地告訴雪兒碧即將送夏奇拉到收容所。雪兒碧一聽見這個消息時雖然非常震驚，卻也毫不猶豫地表示：「我來養牠吧！」於是夏奇拉就這樣名正言順地進到尼克的家，並且很快就適應新環境，總算能與尼克「修成正果」，現在一起來看看這對兩小無猜的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲夏奇拉因為主人健康因素，原本要被送到收所，雪兒碧得知後立刻表示願意收編牠，從此尼克與夏奇拉就能住在一起了！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）
▲夏奇拉因為主人健康因素，原本要被送到收所，雪兒碧得知後立刻表示願意收編牠，從此尼克與夏奇拉就能住在一起了！（圖／tiktok帳號tsirnickfury）



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