演偶像劇？黑貓對阿橘「一見鍾情」　差點分離終修成正果

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而就在兩年前，雪兒碧帶尼克在家附近散步時，遇見鄰家的漂亮母橘貓「夏奇拉Shakira」，尼克對牠一見鍾情，總是熱情地在牠身邊圍繞，而夏奇拉一開始有一些害羞，但是好奇尼克身上的翅膀，過沒多久也開始願意親近牠，從那時起尼克只要出門都一定會去找夏奇拉玩，兩小無猜的模樣非常可愛！
雪兒碧與夏奇拉的主人都知道牠們感情好，平時有事也會暫託對方幫忙照顧，未料幾週前夏奇拉的飼主因為健康因素不得不搬離這裡，而且也不能帶走夏奇拉，只好難過地告訴雪兒碧即將送夏奇拉到收容所。雪兒碧一聽見這個消息時雖然非常震驚，卻也毫不猶豫地表示：「我來養牠吧！」於是夏奇拉就這樣名正言順地進到尼克的家，並且很快就適應新環境，總算能與尼克「修成正果」，現在一起來看看這對兩小無猜的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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