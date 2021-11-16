閨蜜生活突然超奢糜！她驚覺「早被包養」陷兩難：該勸嗎
如果身邊朋友突然生活方式驟變，你會怎麼看呢？就有位女網友發現閨蜜生活突然超奢糜，原因竟然是「被包養了」，讓她陷入兩難發問求助。詳細經過曝光也掀起網路議論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 00:07:56
原PO在論壇Dcard上發文提到「我閨蜜家裡狀況很不好，從國高中就開始打工，幫忙負擔家裡開銷，在我腦海裡，她就是一直在打工賺錢，高中畢業就沒有念大學，直接去正職工作了，也因為這樣，我上了大學之後也變得很少跟她聯絡」。
然而原PO最近發現閨蜜的社群網站上，開始出現一些奢侈品、到遊艇上開趴照片等，更在前幾天相約出來時，意外看見對方手機有「乾爹」傳訊過來，讓她內心五味雜陳「看她現在滿快樂的感覺…我是該替她開心還是勸勸她？」
詳細過程曝光後，不少網友紛紛給予建議「不要用妳的價值判斷左右她，妳能做的就是仍然是她好朋友，不管傷心快樂都還是好朋友」、「如果我真的很喜歡這個朋友的話。我會什麼都不說，畢竟她真的需要錢。然後要做什麼提升技能或能力的事情，都會拉她一起去做，默默的幫助她提升能力」、「這世界從來都沒有真正的好跟不好，每個人有她選擇的方向」、「未經他人苦，莫勸人善良」。（編輯：潘毅）