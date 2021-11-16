房市／「好嗨森」港人來台定居人數連五年破千人

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香港人來台購屋主要著眼於兩地文化相近，語言還能夠溝通，同時台灣的醫療資源完善，而房價與物價也比香港便宜許多，因此有些投資移民公司也介紹香港人來台灣生活，網路上可以看到許多Youtuber介紹台灣生活與房屋物業的影片。
不過香港人到台灣也有許多需要適應的地方，包括台灣許多餐廳經營時段不像香港那麼久，另外台灣的地理位置對於香港人也相當陌生，需要重新適應都會區間的空間距離，而香港人畢竟初來乍到，在台灣移動則相當依賴大眾運輸工具，因此包括捷運、公車、台鐵都是他們偏好的交通工具。
而台灣雖然對於港人而言物價相對較低，但台灣的資金水平也低於香港許多，因此除了退休族群以外，一般的上班階級也不見得能接受台灣的薪資水準而搬遷來台。
觀察香港人來台購屋，還是跟他們生活作息與香港經驗有關，包括喜歡在靠近機場的區域購屋，選在桃園、林口等區段，而香港人也喜歡靠近海邊，因此看準淡海新市鎮這類的區段，一般購屋人通常也不會買的空間太大，光是購置一般標準品對比香港的居住環境，就已經有明顯改善。
曾敬德指出，香港人來台購屋雖然成為一種社會現象，但數量還未大到會影響市場供需，因此對於整體市場並未出現明顯影響，但少數特定有香港人購屋的區段，的確對於房市還是會有部分帶動效果。