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房市／「好嗨森」港人來台定居人數連五年破千人

▲港人來台定居人數從2016年突破一千人後，已經連續五年的人數超過一千人。（圖／NOWnews資料照片）
▲港人來台定居人數從2016年突破一千人後，已經連續五年的人數超過一千人。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-16 08:00:00

港人來台趨勢並未停歇，統計官方資料顯示，港人來台定居人數從2016年突破一千人後，已經連續五年的人數超過一千人，今年港人定居許可人數有機會再創新高，港人來台定居甚至是購屋置產日漸普及。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，香港人來台定居以投資移民較為常見，香港人來台定居甚至購屋已經逐漸成為一種社會現象，港人定居人數從2016首度突破千人，去年則是首度突破1500人，今年前三季已經接近1300人，有機會再創新高，而官方的統計也顯示，外國人以香港人近年購屋最為積極，去年就買了1.84萬坪，位居所有外國人之冠，同時也是日本人在台購屋面積的10倍之多。

香港人來台購屋主要著眼於兩地文化相近，語言還能夠溝通，同時台灣的醫療資源完善，而房價與物價也比香港便宜許多，因此有些投資移民公司也介紹香港人來台灣生活，網路上可以看到許多Youtuber介紹台灣生活與房屋物業的影片。

不過香港人到台灣也有許多需要適應的地方，包括台灣許多餐廳經營時段不像香港那麼久，另外台灣的地理位置對於香港人也相當陌生，需要重新適應都會區間的空間距離，而香港人畢竟初來乍到，在台灣移動則相當依賴大眾運輸工具，因此包括捷運、公車、台鐵都是他們偏好的交通工具。

而台灣雖然對於港人而言物價相對較低，但台灣的資金水平也低於香港許多，因此除了退休族群以外，一般的上班階級也不見得能接受台灣的薪資水準而搬遷來台。

觀察香港人來台購屋，還是跟他們生活作息與香港經驗有關，包括喜歡在靠近機場的區域購屋，選在桃園、林口等區段，而香港人也喜歡靠近海邊，因此看準淡海新市鎮這類的區段，一般購屋人通常也不會買的空間太大，光是購置一般標準品對比香港的居住環境，就已經有明顯改善。

曾敬德指出，香港人來台購屋雖然成為一種社會現象，但數量還未大到會影響市場供需，因此對於整體市場並未出現明顯影響，但少數特定有香港人購屋的區段，的確對於房市還是會有部分帶動效果。

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