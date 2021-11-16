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爸躲廁所看AV！遭iPhone「1功能」出賣　人妻愣：日本的

▲有網友分享自己爸爸躲在廁所偷看謎片，結果慘遭iPhone「1功能」出賣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲有網友分享自己爸爸躲在廁所偷看謎片，結果慘遭iPhone「1功能」出賣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-16 07:00:13

雖說有另外一半或者結婚的人並沒有說不能看謎片，有些人或許偶爾想獨自有自己的想像空間，因此不會在另一半面前觀賞AV影片。近日，就有男網友分享自己的爸爸利用iPhone躲在廁所偷看AV，結果卻被媽媽直接抓包，相當尷尬又好笑，貼文引發熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「爸爸的iPhone跟iPad都是同一個帳號，有一次爸爸拿著手機進廁所，結果媽媽在外頭使用iPad，突然媽媽拿著iPad過來問說『奇怪，怎麼點了這個safari會跳出色色的東西？』結果我一看我就秒懂了」。

「爸爸躲在廁所裡面看片片.....」原PO表示「因為safari的圖案右上角有出現一支手機的圖案，這是蘋果的接力功能，是讓民眾使用不同Apple裝置時，能持續完成工作，沒想到這功能出賣在廁所的老爸」，媽媽得知後尷尬愣了三秒表示「可是你爸在洗澡欸， 哎呀你早點講嘛！還看的是日本的」原PO也瞬間臉紅的表示「我這輩子真的沒那麼尷尬過 ，好險我媽很理智，不然我真的尷尬到升天了！」

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▲蘋果的接力功能，即用戶在使用iPhone時，也會在蘋果其他裝置上顯示圖案，例如備忘錄、瀏覽器都會出現。（圖/記者張嘉哲翻攝）
貼文一出，網友紛紛回應「你爸真的有夠糗......」、「新一代抓包神器」、「太好笑了，真的被出賣」、「笑死，這跟我一模一樣，但我是我媽不會用，反而是我自己發現，所以我都自己偷偷地跟著我爸一起看片」、「各位男性請自重XD」；另外也有網友提出解方「如果用safari的無痕模式就沒事了啦」、「safari用無痕不會出現接力喔」、「設定也可以把接力功能關掉」。（編輯：張嘉哲）

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