台灣平價泡麵霸主是？老饕喊「3碗」再戰20年：永遠之神
泡麵因其便宜其便利的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，而市售泡麵百百種，有高價的泡麵自然也有相對低價的泡麵，近日滿漢大餐一碗漲到59元，讓不少人大喊一個便當就要價近60元非常吃不消。對此，就有網友討論「平價泡麵的霸主是誰？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 07:39:02
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這系列的泡麵真的非常好吃又便宜，個人最喜歡的是肉燥米粉跟肉燥麵口味的，一碗只要19元，有沒有人跟我一樣愛這款？」只見貼出照片，是在台灣飄香數十年的老字號「統一泡麵」，是曾經多次獲選年度泡麵的品牌。
貼文一出，網友紛紛回應「真的有夠便宜，永遠之神」、「超愛統一的米粉...超好吃的」、「CP值真的超高」、「米粉很好吃！但覺得味道有點變淡」、「統一的米粉很喜歡」、「那天去賣場還撿到買一送一！更便宜」。
不過，也有人提到「覺得平價來看，肉骨茶才是最頂」、「23元的維力才是王道」、「維力、肉骨茶、統一肉燥三巨頭，再戰20年沒問題」、「我是比較愛肉骨茶耶」、「肉骨茶才是絕頂美味」、「維力平價之神」。（編輯：張嘉哲）