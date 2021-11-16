麥當勞在台地位太高！網問「何時開始」 殘酷時間點曝光
談到台灣速食產業，有來自不同國家的速食店進駐，像是日式的摩斯漢堡、美式的麥當勞、肯德基等等，不過根據《食力》先前統計，台灣人最常吃的速食店就是麥當勞，突破6成之多，顯見麥當勞在台灣說是速食業龍頭一點都不為過。不過，近日就有網友討論「哪時候覺得麥當勞很便宜啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 10:24:54
原PO在PTT貼文指出「麥當勞從1984年在台灣開了第一家分店後，直到現在也有37年頭，菜單也有做了許多的變化，我喜愛的奶昔、板烤雞腿堡都沒了，但還是不否認他目前仍然是台灣的速食龍頭，地位很高」。
「在小時候2010年前我仍然對麥當勞的價格覺得偏貴，但到了今日發現外面的手搖杯一杯都要50到60以上，比起麥當勞來說，有張甜心卡或是1+1，只需要50元，都覺得划算許多，你們是到了哪一年開始，覺得麥當勞變得平價起來呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「雞腿便當漲到80元那年」、「便當開始破百那年」、「大概2015左右吧，外食越來越貴」、「外食狂漲的時候，近幾年越來越有感，難怪一堆人覺得麥當勞便宜」、「最近幾年吧，隨便吃外食都破百，麥當勞真的沒差」、「2018年之後吧，但也沒到很便宜，就不算貴而已」。
事實上，NOWnews日前也報導『什麼東西漲價最心痛？泡麵才奪第3 冠軍是它：貴到想哭』，內容提到萬物齊漲的狀況下，網友最有感的漲價幅度就是外食，包括日常常吃的便當是第一名，其次為青菜再來是泡麵，對比數十年漲價幅度稍微少的麥當勞來說，才讓越來越多人覺得麥當勞售價便宜。（編輯：張嘉哲）