1元需要存在嗎？男酸是「漲價起手式」 網曝暗黑用途
台灣流通的幣值眾多，除了鈔票有千元鈔、百元鈔，銅板更是從五十到最低一元都有。近日有網友發文質疑一元存在的目的，認為該貨幣無法買到任何東西，只能用作漲價起手式，該文引發網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 11:24:07
原PO於PTT上以「一元這個貨幣還有存在必要嗎？」為題發文，說明一元除了塑膠袋外無法購買任何東西，每次找零拿到都必須保存在錢包中，等待下次找零後湊齊大數目才能花掉，認為「一元的意義只能用來當作漲價起手式」。
該貼文更加以說明，認為以目前通膨的狀況而言，尾數不及整數像是99元這種定價根本沒有意義，而且店家都以原物料漲價為由先漲1塊、2塊，「其實假的，他一開始就是要漲5塊、10塊」，故原PO認為一元買不到任何東西，質疑「還有什麼存在的必要嗎？」
網友點出一元並非單純只用作花費，真實目的其實是行銷考量「可以當作XX元有找的噱頭」、「故意二九九、三九九定價」，而其他網友則提出許多生活中需使用一元的例子「買水、郵資」、「店家可以用來找錢」、「我會拿去儲悠遊卡或加油」、「吃到飽很需要啊，499、599、699」「刮刮樂」、「1元是5元10元打折後用的啊」、「做小生意的零售業很需要好嗎」。 （編輯：李惠婷）