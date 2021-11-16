阿滴也輸！女愣「這組YouTuber是誰」 粉絲嗨：上課會放
一年一度的網紅盛事「走鐘獎」日前舉辦第三屆，而本屆「金頭腦獎」是由YouTube頻道「Taiwan Bar」奪下，不僅打敗了百萬網紅阿滴，還有志祺七七、77老大、蒼藍鴿等人。消息一出，就有女網友好奇詢問「這是哪個YouTuber？」隨即引來粉絲們熱議，甚至大推「上課都會放！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 11:39:02｜2021-11-16 11:40:17
一名女網友於Dcard上發文，表示發現金頭腦獎得獎者是Taiwan Bar時，坦言一開始不解「這是哪個YouTuber？為什麼就裡面唯一我沒看過的油土伯得獎了」，隨即馬上查詢一下該網紅背景。
但她透露，事後Taiwan Bar上台領獎後，讓她越看越眼熟，等到他們開口說出得獎感言，才讓她驚覺「完全讓我確定了那位就是我高中的歷史老師，那個語氣、那個音調、那個聲音啊，瞬間把我拉回了高中坐在教室裡上課的那個感覺」。
貼文一出，隨即引發粉絲們紛紛大讚，「台灣吧也是大部份學校歷史課的教材之一，也算台灣的國民歷史老師了XD」、「台灣吧的影片超好看，不會無聊還很有趣，之前在上歷史課之前自己就會去看他的影片，然後上歷史課的時候老師放的都是我看過的」、「台灣吧的影片真的蠻厲害的，而且是用很詼諧的方式在講歷史，真的被很多歷史老師拿出來給學生看過」。
據了解，「Taiwan Bar」主要是以解析歷史影片而聞名，而創立頻道的蕭宇辰畢業於台大歷史系，曾任職過高中歷史老師，於2014年在YouTube上傳第一支影片，至今已有超過103萬人訂閱。（編輯：陳雅雲）