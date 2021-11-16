iPhone13 Pro被車子輾過！網一看驚：「這處」竟毫髮無傷
蘋果iPhone13系列在今年9月24日正式開賣，掀起搶購潮，不少果粉們拿到心愛的手機後，都會先貼上螢幕貼並裝上保護殼；不過，也有網友仍不小心將寶貝手機摔壞，對此，就有一名網友分享自己的慘痛案例，他的iPhone13 Pro被車子輾過，但「這一處」卻毫髮無傷，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 12:13:13
該名網友昨（15）日在PTT以「i13 pro 被車碾過」為題發文，表示才剛拿到iPhone13 Pro一個月，結果在下班時間騎車回家，竟不幸飛出去，「再找回來的時候就變這樣了」。
而從他PO出的圖片可以看到，整台手機無論是正面還是背面，都已徹底碎裂，根本無法再使用，「去維修中心，只說這樣不一定能換整新，有人有經驗嗎」？
貼文一出，不少網友都注意到「鏡頭」，被車子輾過竟然還毫髮無傷，「鏡頭扛住了，真猛」、「藍寶石硬硬的」、「鏡頭幾乎無損欸，太神了吧」、「鏡頭好厲害，看來不用特別保護是對的」、「好慘，鏡頭未免也太猛了」、「鏡頭真猛」、「神鏡頭」、「鏡頭好厲害」。
事實上，iPhone13系列的鏡頭是使用「藍寶石玻璃」製作，因此會比螢幕、背蓋還來得堅硬，不過仍有些果粉會擔心，因此會特地去買「鏡頭保護貼」來保護手機。（編輯：郭佩蓉）