掃地機器人翻車！她驚見「整袋千元藍鈔」 驚人真相曝光
掃地機器人可說是懶人最愛的家電之一，只要啟動開機按鈕，家裡就能自動被打掃地清潔溜溜，不過近日有一名女網友在網路上貼出一張掃地機器人「底部」的照片，只見機體裡竟藏有一大疊藍色千鈔，讓網友全笑瘋直呼：「看到這篇相信有許多男人私房錢的地方又少了一個了！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 12:32:47
該名網友10日在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見畫面中一台掃地機器人被翻了過來，把外殼拆開後，竟發現裡頭有一大袋被整齊疊好的千元大鈔，讓原PO忍不住冷笑：「我是不是發現了什麼？」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「我也想要打掃工具裡面有這種東西」、「這台機器不錯，會賺錢」、「會吸鈔票的掃地機器人哪裡有賣」、「掃地機器人發揮最大大大大功效了」、「這台有開放團購嗎」、「最新功能，除了吸塵還能吸錢」、「提早領年終囉」。
另外，還有大票男網友哀嚎，「可惡～又少了一個藏錢的地方」、「拜託不要，害我藏的地方少一個了」、「完蛋，這樣也被找到」、「看到這篇相信有許多男人私房錢的地方又少了一個了」、「糟糕我要換地方放了」、「現在應該很多男性在公司跟主管請假齁」。（編輯：賴禹妡）