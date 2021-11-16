取貨只選超商？「隱藏神招」沒人知 內行全跪：都半夜去
雙11購物節祭出各式超殺優惠，吸引民眾網購商品，卻也導致部分超商傳出被包裹塞爆的狀況。對此，就有一名網友找到取貨的全新方式，更透露幾乎沒人知道，大讚直呼「比在超商或警衛室排隊領，快速方便多了！」隨即引來內行人現身支持。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 12:49:59
一名網友於PTT八卦板上發文，表示自家社區設置i郵箱相當久了，但他坦言似乎沒人在用，而他前幾天網購商品，便首次選擇到i郵箱收貨，這一用便讓他震驚直呼「發現超好用的啊！！！輸入驗證碼，10秒內開箱彈出包裹，比在超商或警衛室排隊領，快速方便多了」。
不僅如此，他還大讚「而且等待彈包裹開箱的過程，讓人有種期待與療癒感，以後能寄i郵箱的東西，都想用這個收了」，文末他也好奇詢問「這麼好的東西，怎麼不多宣傳推廣一下，有卦嗎」。
問題曝光後，瞬間引來內行人支持留言，「我用很久了， 開團就一直用到現在都好幾年了…還可以寄到一般地址」、「買小東西，我都半夜去拿」、「真的好用，通勤搭捷運順便取貨很方便」、「不想跟人接觸時很好用QQ」、「在PC家買用這個寄都比超商快」、「唯一的好處就是半夜也可以寄件吧」、「小東西不錯用，不用在下班時間跟一堆人擠超商排隊」。
但仍有鄉民點出不同看法，直言「好用，但是價格差不多，沒有免運」、「沒有免運，沒有競爭力！」、「不過那個格子真的是有點小，而且好像還只能一件一個格子」、「上次在那邊貨物塞不下」。
據了解，近年來中華郵政推出「i郵箱」服務，提供民眾24小時全年無休的自助取/寄郵件服務，創造智慧用郵新體驗，而相關i郵箱據點都可於中華郵政網站進行查詢。（編輯：陳雅雲）