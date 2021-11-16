「這些」科系必唸碩士？過來人精闢分析：進入職場差超多
大學畢業後，是要馬上進入職場工作，還是繼續讀研究所，是許多人可能面臨的選擇難題，雖然碩士畢業起薪較高，但多讀的2年時間，在職場也有機會能藉由累積經驗，來獲得高薪。針對這個問題，就有許多過來人精闢分析，要不要繼續讀碩士還是要看領域差異。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 15:53:34
根據原PO於《PTT》發文表示，大學畢業後若是想要繼續讀研究所，似乎要付出很多額外成本，但如果碩士畢業後，起薪又有機會比起一般的人還要多一點，未來工作路還很長，真的有必要犧牲兩年的時間，來換取後面40年的工作嗎？
貼文一出，許多過來人分享這幾個科系，有碩士文憑會差很多，「看科系啊，很多科系（如電機）是要碩士才好找工作」、「理工科或想進科技業必須讀」、「看你要走哪方面，走IC設計絕對值得念，碩士薪水高太多了」、「看科系吧！理工科沒碩士會有很長一段時間只能當助理」、「科技業很多門檻都要碩士」。
但也有不少人考慮領域之外的因素，「沒經濟壓力就念，有就直接工作」、「讀書是要為了興趣」、「看領域、看個人選擇」、「唸比較好，畢竟可以深化思考，對邏輯是一種訓練」。（編輯：鍾怡婷）