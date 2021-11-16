麥當勞不賣蘋果派、麥香雞！這些門市變動 原因網全崩潰
知名連鎖速食品牌「麥當勞」因旗下商品多樣化，而深受大小朋友喜愛。不過，近日有網友發現部分麥當勞門市精簡菜單，熱門商品如麥香雞、蘋果派等皆停賣，而讓鄉民十分傻眼。對此，台灣麥當勞今日出面證實，隨即公布刪減原因。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 14:55:22
日前有一名網友於PTT上指出，自己先前常去的麥當勞改裝完成後，不僅設置自助點餐積且取消內用，而他發現竟還停賣了麥香雞、蘋果派、大杯玉米湯、長堡等商品，「原本只是以為像薯餅塞船而已，今天聽店員說才知道這家店因為精簡菜單，所以暫時不賣一些東西，不知道以後會不會恢復」，這也讓他崩潰詢問「有遇到在精簡菜單的麥當勞嗎？」
消息曝光後，隨即引發鄉民討論，「居然沒有蘋果派！我大驚」、「南港店停止內用又精簡菜單，然後說玉米濃湯只有小杯沒有大杯，傻眼」、「超級氣的！！！ 早上特別想去買鬆餅跟經典大早餐都沒買！」、「蘋果派和麥香雞停賣，搞不懂」、「好幾間店都趁機整修然後內用區砍半，覺得難過」。
據《ETtoday新聞雲》報導，台灣麥當勞今（16）日證實，表示考量部分餐廳的營運空間限制，將因地制宜重新調整菜單，目前麥當勞興隆、指南、忠孝八和南港餐廳，已陸續進行菜單調整，另外指南、南港餐廳，考量空間運用，亦不提供內用服務，敬請消費者見諒。（編輯：陳雅雲）