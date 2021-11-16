男吃迴轉壽司「一進店被緊盯」！理由客人愣住：誤會大了
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引民眾和三五好友一同享用。不過，就有一名網友進到店裡就被其他人緊盯，理由揭曉後，便立馬引來饕客們熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 15:22:46
一名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上曬出一張照片，只見畫面中可看出他正在享用迴轉壽司，桌面上不僅有熱茶、醬料，還有一盤剛拿到的甜蝦。但他下秒則無奈抱怨「一個人吃爭鮮很怪嗎？幹嘛一直看我」，透露他隻身一人到店面用餐，竟引起其他客人關注。
貼文一曝光，不少網友紛紛力挺直呼，「不會啊！我以前常常一個人.....現在也常常一個人....好心酸」、「很適合一個人吃啊」、「我也常常一個人吃，覺得很正常啊」、「不會奇怪，想吃就去吃，一個人也是一種享受」、「很多人都一個人吃呀！一點也不奇怪」、「不會怪啊啊！我不但自己ㄧ個人去吃還都吃2000塊台幣」。
不過，也有人緩頰表示，「是在看壽司啦，你誤會了」、「你確定有人在看你？還是自己幻想」、「你想太多了吧」、「是看好吃生蝦，不是你，誤會了」、「或許是你一直看別人，別人才看你吧」、「想太多，人家是在看，鮭魚轉到那了」、「你太敏感了⋯我也喜歡自己去吃」。（編輯：陳雅雲）