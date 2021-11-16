COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男吃迴轉壽司「一進店被緊盯」！理由客人愣住：誤會大了

▲有一名網友享用迴轉壽司，進到店面卻被其他客人緊盯，理由隨即掀起討論。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有一名網友享用迴轉壽司，進到店面卻被其他客人緊盯，理由隨即掀起討論。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-16 15:22:46

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引民眾和三五好友一同享用。不過，就有一名網友進到店裡就被其他人緊盯，理由揭曉後，便立馬引來饕客們熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上曬出一張照片，只見畫面中可看出他正在享用迴轉壽司，桌面上不僅有熱茶、醬料，還有一盤剛拿到的甜蝦。但他下秒則無奈抱怨「一個人吃爭鮮很怪嗎？幹嘛一直看我」，透露他隻身一人到店面用餐，竟引起其他客人關注。

▲網友透露自己一人享用迴轉壽司，卻被其他人緊盯。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲網友透露自己一人享用迴轉壽司，卻被其他人緊盯。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文一曝光，不少網友紛紛力挺直呼，「不會啊！我以前常常一個人.....現在也常常一個人....好心酸」、「很適合一個人吃啊」、「我也常常一個人吃，覺得很正常啊」、「不會奇怪，想吃就去吃，一個人也是一種享受」、「很多人都一個人吃呀！一點也不奇怪」、「不會怪啊啊！我不但自己ㄧ個人去吃還都吃2000塊台幣」。

不過，也有人緩頰表示，「是在看壽司啦，你誤會了」、「你確定有人在看你？還是自己幻想」、「你想太多了吧」、「是看好吃生蝦，不是你，誤會了」、「或許是你一直看別人，別人才看你吧」、「想太多，人家是在看，鮭魚轉到那了」、「你太敏感了⋯我也喜歡自己去吃」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀