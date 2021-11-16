暴力鬥毆案件傳！侯友宜：掃蕩「街頭惡霸」一個都不放過
台中市日前發生瑪莎拉蒂車主因行車的糾紛，痛毆18歲宋姓男大生的事件，引發各界的一陣撻伐；為此，警政署長出身的新北市長侯友宜今（16）日強調，新北市絕對會徹底掃蕩這些「街頭惡霸」，不容許他們在新北的街頭橫行囂張！
記者陳志仁／新北報導
2021-11-16 15:19:03
侯友宜今日出席市政府「110年績優里守望相助隊」的頒獎典禮，提到連日來全台各地街頭暴力鬥毆的案件頻傳，但他對於新北警方打擊街頭暴力的能量，是相當有信心；新北市今年1到10月街頭聚眾鬥毆的案件和去年同期相比，整體下降了二成，他不怕犯罪發生，有人在的地方，必定會有犯罪案件的發生。
侯友宜直指，更何況新北市是全國人口數最多、警民比最高，工作複雜度也是最高的都市，案件發生後，警方絕對會在最短時間內偵破，找出幕後主使者，通通依法送辦；此外，牽涉到組織犯罪，則會利用第三方警政，讓寄生在背後的不法行業徹底殲滅，這才是對治安及對人民負責任的態度。
侯友宜認為，疫情解封後，儘管街頭暴力頻傳，但新北警方的快速打擊部隊已升級至2.0版，要求新北的警察勇敢逮捕現行犯，從快從重追溯犯罪源頭，絕對不能手軟，這是他從事警察及擔任市長的態度；任何人都不能來挑釁新北市的治安，不論掃黑、掃毒、掃黃，任何影響治安的行為都不容許。
侯友宜說，新北市的警察仍能創造出「每案必破」，真的相當不容易，但治安數據是冰冷，民眾的感受才是最真誠的，捍衛市民的安全是警察天職，要讓民眾充分感覺到「案件在哪，警察就在哪裡」的絕對安全，這是新北警方唯一的目標；誓言，只要敢在新北市街頭鬧事的，絕對一個都不會放過。