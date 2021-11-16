麥當勞最奇葩吃法是啥？「這1物」常上榜 網：很百搭！
要說到台灣連鎖速食業，想必多數人第一個想到的就是麥當勞吧！麥當勞在台灣深耕多年，除了不定期推出新餐點，幾種萬年不敗的經典餐食也是愛好者必點的品項，不過有一些民眾總是喜歡發揮創意，自製特殊吃法讓人看了嘖嘖稱奇。日前一名網友在網路上詢問：「麥當勞最奇葩的吃法是啥？」貼文一出立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 15:47:24
該名網友在《PTT-Gossiping板》表示，自己讀大學時很常吃麥當勞，除了一般套餐以外，曾經看過從同學「吃薯條時還會跟櫃台拿糖包 ，跟番茄醬混一起，還有一個台中來的同學 ，把薯條夾在漢堡裡面 ，用力壓扁扁，再吃下去，其他還有啥把薯條丟到玉米濃湯裡面，泡到軟軟再喝下去」讓原PO看了驚奇不已，因此想問大家吃麥當勞時，哪一種吃法最為奇葩？
貼文一出果然吸引許多網友紛紛提出推薦，令人意外的是薯條是被最多人提到品項：「薯條沾可樂加番茄醬」、「薯條沾蛋捲冰淇淋」、「漢堡夾薯條」、「一口蕃茄醬，一口薯條」、「薯條、雞塊葛冰炫風啊」。
另外也有網友對提出飲料以及甜點的另類吃法：「可樂加奶精球～」、「蕃茄醬蛋捲冰淇淋=酸梅冰」、「雪碧加奶油球」、「我會把冰淇淋放一半進去熱咖啡裡，很好喝」。