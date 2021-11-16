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搭載 Google 車載資訊娛樂系統！Volvo 2022 年式 XC60 220.5萬起上市

▲ 搭載 Google 車載資訊娛樂系統！Volvo 2022 年式 XC60 220.5萬起上市
▲ 搭載 Google 車載資訊娛樂系統！Volvo 2022 年式 XC60 220.5萬起上市

2GameSome - 有車賞

2021-11-16 19:55:00

國際富豪汽車今日（11/16）正式宣布 2022 年式 XC60 正式在台上市，提供 B4 Momentum 與 B5 R-Design 兩款 MHEV 車型，建議售價為 220.5 萬及 259.7 萬。並搭載由 Volvo 與 Google 合作聯手開發的 Google 車載資訊娛樂系統，結合 Google Maps、Google Play 等應用程式，搭配智能語音操作的 Google Assistant，在 Android Automotive OS 車用媒體系統架構下擁有龐大的系統擴充性。Volvo 為業界首間採用 Google 車載資訊娛樂系統之汽車製造商。

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Volvo  與 Google 強強聯手共同開發的 Google 車載資訊娛樂系統，以 Android Automotive OS 作業系統為基礎，無需連接手機 Android Auto 及 Apple Carplay 等鏡射應用程式，將車載系統化為手機一般擔當操作主體，可直接下載 Google Play 商店中提供的車載應用程式，如 Spotify、YouTube Music 等，由於 Google 系統開放平台之故，透過全世界 APP 開發者的創作，未來可供消費者下載的應用程式更多元。

以人們熟稔且習慣使用的 Google Maps 為例，透過於車載系統登入個人 Google 帳號，即可同步住家、公司、我的最愛及搜尋紀錄等相關導航資訊，即時路況也將顯示於系統上，同時 Google 車載資訊娛樂系統亦提供 Google Assistant 先進 AI 語音聲控系統，說出「Hey Google」啟動，即可英文聲控指令操作空調風量與溫度、媒體音量與電台選擇、導航及 Spotify 音樂播放等功能，未來系統可透過 Over The Air（OTA）雲端更新功能，隨時保持系統最佳狀態。而 Volvo on Call 則整合車內服務與 Volvo Cars APP 應用程式，給予車主更便利多元的使用可能。在車內服務部分，遇碰撞事故時可以自動聯絡客服中心尋求協助、SOS 緊急救助服務以及 On Call 專人客服等三大功能；Volvo Cars APP 讓車主透過手機掌握車輛狀態，可遠端搖控車輛解 / 上鎖、空調啟動、及充電功能協助（PHEV 與 BEV）。針對入主XC60 車主，國際富豪汽車目前提供 4 年免費網路流量及 15 年免費通話流量。

為提供全新 Google 車載資訊娛樂系統各項操作的精準呈現，XC60 本次升級包含 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、高解析及介面優化的 9 吋整合觸控螢幕、PAII啟動方式及觸控式天窗控制等；12.3 吋數位整合資訊儀錶組除行車相關資訊外，更能大面積顯示導航資訊，並新增可起步通知與自動限速系統。可起步通知（Ready to Drive Notification）會在前車駛離時以螢幕訊息及聲音提醒駕駛準備前進，而自動速限系統（Adjustable Speed Limiter）會主動判斷行經的實體標誌及圖資為依據，將車速與其同步，避免超速 （正負 10km/h 容許值），減少駕駛人行車壓力，確保行車安全。而 Volvo  的安全配備在 XC60 上更為精進，導入後方偵測暨主動煞車系統（Rear Auto Brake），當車輛後滑或入倒車檔且車速低於 10km/h 時，此系統能主動偵測後方靜止障礙物並主動煞停，減少因視野死角造成的碰撞可能。

Volvo XC60  外型設計上透過全新前後保桿與水箱護罩、隱藏式排氣尾管及整合 ADAS 雷達 Volvo 廠徽，車身長度也微增 2 公分；感應式電動尾門的感應區間從 300mm 增為 600mm 增加使用感應的便利性；天窗啟閉及車室閱讀燈控鍵亦升級為觸控感應式。

國際富豪汽車率先導入  XC60 B4 Momentum（197hp/30.6kgm）以及 B5 R-Design （250hp/35.7kgm）兩款車型，皆採用 48V Mild Hybrid 系統，能增加額外 14hp 供車輛起步或瞬間加速之用，讓車輛加速反應更靈敏，創造平順的引擎啟動，減少 Start/Stop 怠速啟動時的震動，減輕 12V 電瓶的負擔，進而提升引擎燃油經濟性、減少碳排放。

至於 XC60 頂級車款 T8 PHEV 車款，未來將統一歸類為 Volvo 旗下「Recharge」充電家族，不再以車系作為區分，因此 2022 年式 XC60 Recharge 尚待後續發表，價格與規格尚未確認。

2022 Volvo XC60 建議售價

XC60 B4 Momentum：220.5 萬元

XC60 B5 R-Design：259.7 萬元

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