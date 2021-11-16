▲ 搭載 Google 車載資訊娛樂系統！Volvo 2022 年式 XC60 220.5萬起上市

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以人們熟稔且習慣使用的 Google Maps 為例，透過於車載系統登入個人 Google 帳號，即可同步住家、公司、我的最愛及搜尋紀錄等相關導航資訊，即時路況也將顯示於系統上，同時 Google 車載資訊娛樂系統亦提供 Google Assistant 先進 AI 語音聲控系統，說出「Hey Google」啟動，即可英文聲控指令操作空調風量與溫度、媒體音量與電台選擇、導航及 Spotify 音樂播放等功能，未來系統可透過 Over The Air（OTA）雲端更新功能，隨時保持系統最佳狀態。而 Volvo on Call 則整合車內服務與 Volvo Cars APP 應用程式，給予車主更便利多元的使用可能。在車內服務部分，遇碰撞事故時可以自動聯絡客服中心尋求協助、SOS 緊急救助服務以及 On Call 專人客服等三大功能；Volvo Cars APP 讓車主透過手機掌握車輛狀態，可遠端搖控車輛解 / 上鎖、空調啟動、及充電功能協助（PHEV 與 BEV）。針對入主XC60 車主，國際富豪汽車目前提供 4 年免費網路流量及 15 年免費通話流量。
為提供全新 Google 車載資訊娛樂系統各項操作的精準呈現，XC60 本次升級包含 12.3 吋數位整合資訊儀錶組、高解析及介面優化的 9 吋整合觸控螢幕、PAII啟動方式及觸控式天窗控制等；12.3 吋數位整合資訊儀錶組除行車相關資訊外，更能大面積顯示導航資訊，並新增可起步通知與自動限速系統。可起步通知（Ready to Drive Notification）會在前車駛離時以螢幕訊息及聲音提醒駕駛準備前進，而自動速限系統（Adjustable Speed Limiter）會主動判斷行經的實體標誌及圖資為依據，將車速與其同步，避免超速 （正負 10km/h 容許值），減少駕駛人行車壓力，確保行車安全。而 Volvo 的安全配備在 XC60 上更為精進，導入後方偵測暨主動煞車系統（Rear Auto Brake），當車輛後滑或入倒車檔且車速低於 10km/h 時，此系統能主動偵測後方靜止障礙物並主動煞停，減少因視野死角造成的碰撞可能。
Volvo XC60 外型設計上透過全新前後保桿與水箱護罩、隱藏式排氣尾管及整合 ADAS 雷達 Volvo 廠徽，車身長度也微增 2 公分；感應式電動尾門的感應區間從 300mm 增為 600mm 增加使用感應的便利性；天窗啟閉及車室閱讀燈控鍵亦升級為觸控感應式。
國際富豪汽車率先導入 XC60 B4 Momentum（197hp/30.6kgm）以及 B5 R-Design （250hp/35.7kgm）兩款車型，皆採用 48V Mild Hybrid 系統，能增加額外 14hp 供車輛起步或瞬間加速之用，讓車輛加速反應更靈敏，創造平順的引擎啟動，減少 Start/Stop 怠速啟動時的震動，減輕 12V 電瓶的負擔，進而提升引擎燃油經濟性、減少碳排放。
至於 XC60 頂級車款 T8 PHEV 車款，未來將統一歸類為 Volvo 旗下「Recharge」充電家族，不再以車系作為區分，因此 2022 年式 XC60 Recharge 尚待後續發表，價格與規格尚未確認。
2022 Volvo XC60 建議售價
XC60 B4 Momentum：220.5 萬元
XC60 B5 R-Design：259.7 萬元