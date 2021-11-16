▲ 比預售價漲 3 萬！BMW 128ti 212 萬正式開賣

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全新 BMW 128ti 搭載 M Sport 套件（含 M 空力套件、M 擾流尾翼、M 字樣車側銘牌），搭配 ti 車型專屬紅色進氣壩飾條、紅色側裙及 ti 字樣車身標誌，結合 18 吋 ti 專屬輪圈與紅色 M 煞車套件。此外，128ti 的座艙如 Dakota 真皮 M 雙前座跑車座椅與 ti 專屬紅色縫線的 M 運動化真皮方向盤（含換檔撥片），結合專屬紅色滾邊腳踏墊、儀錶檯、中央扶手專屬紅色縫線與 ti 字樣飾徽，更是強調出熱血性能靈魂。
純粹駕馭
全新 BMW 128ti 搭載 2.0 升 TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，可於 4,750rpm 時輸出 265 匹最大馬力，400 牛頓米的最大扭力更於 1,750-4,500rpm 之間可釋放，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，0-100km/h 加速僅需 6.1 秒就可完成。此外，128ti 更採用與 M135i xDrive 相同的 Torsen 前軸機械式限滑差速器、剛性優化防傾桿、經過專屬調校的 M 跑車化懸吊系統（車身降低 10mm）與運動化轉向系統，同時更減輕達 80 公斤的車重，結合 ASD 主動式聲浪系統，帶給駕駛更為振奮人心的聽覺饗宴。
質感升級
全新 BMW 128ti 配備由雙 10.25 吋虛擬數位儀錶與中控觸控螢幕所構成的 BMW 全數位虛擬座艙、車況抬頭顯示器、BMW 智能衛星導航系統、無線智慧型手機整合系統、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、雙前座電動調整座椅、環艙氣氛燈組、豪華型雙區恆溫空調及擁有 10 具揚聲器的 HiFi 高傳真音響系統。
全新 2022 年式 BMW 1 系列全車系配備同樣全面進階，不僅全車系升級電動尾門啟閉系統，120i Edition M 以上車型更將車況抬頭顯示器列為標準配備。
全新BMW 128ti價格表
車型
建議售價(萬元)
ti專屬配備
128ti
212
紅色進氣壩飾條、紅色側裙、ti字樣車身標誌、紅色M煞車套件、18吋ti專屬輪圈、紅色滾邊腳踏墊、紅色縫線儀錶檯、中央扶手紅色縫線、ti字樣飾徽
車型
建議售價(萬元)
配備升級
118i Edition Sport
159
電動尾門啟閉系統
118i Edition M
169
電動尾門啟閉系統
120i Edition M
189
電動尾門啟閉系統、車況抬頭顯示器
M135i xDrive
252
車況抬頭顯示器