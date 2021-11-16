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台灣不讓無證移工、難民施打疫苗　這些國家卻都開放

▲疫情下讓弱勢團體處境更艱困，在疫苗施打上，無證移工、難民更因缺乏合法身份而受到忽視。（示意圖／shutterstock）
▲疫情下讓弱勢團體處境更艱困，在疫苗施打上，無證移工、難民更因缺乏合法身份而受到忽視。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-16 21:56:24

《四方報》報導，疫情下讓弱勢團體處境更艱困，在疫苗施打上，無證移工、難民更因缺乏合法身份而受到忽視，除了導致人權受到剝奪，對整體防疫也造成負面影響。台灣目前開放合法外籍移工施打疫苗、但卻一直未開放無證移工和難民施打，針對即期AZ疫苗分配問題，衛福部長陳時中更明言「不會規劃給無合法身份的失聯移工施打」。日前，國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會等人權團體呼籲中央讓無證移工及難民施打疫苗，國際上又是怎麼看待此議題呢？

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全世界開始接種疫苗後，包括世界衛生組織、聯合國難民署皆公開呼籲各國確保疫苗分配正義，兼顧弱勢者施打權益。世衛報告指出，多數美洲國家都將包括難民等無合法身份的人口納入疫苗施打計畫中，例如哥倫比亞就提供境內委內瑞拉難民10年的保護身份，並允許其登記施打疫苗；在美國施打疫苗則不看身分證件，意味著難民和無證移工皆可施打，聯邦政府也保證移民官員不會在接種站附近執法。

歐盟則在今年3月發布聯合指導聲明，呼籲歐盟成員國為無證者施打疫苗，並提出政策指引方針要求成員國在過程中考慮無證者弱勢處境、避免深化社會歧視與標籤等，而不少歐洲國家也紛紛採取行動跟進。

例如，葡萄牙就為無證人口建立一個特殊的疫苗登記系統，確保其接種疫苗權益，在今年6月以前已經有近2萬人登記；比利時也宣布境內所有人皆可施打疫苗，並特別指出接種過程蒐集到的個人資訊只會用在醫療用途，不會交給移民機關，政府也積極與民間團體合作深入無證者落腳的社區，出動醫療人員進入鄰里為民眾接種。而在首都布魯塞爾，民眾搭乘大眾交通工具到疫苗接種站皆為免費，讓經濟弱勢無證者可以自由前往無負擔。

此外，塞爾維亞、摩爾多瓦等國都發配疫苗到難民或無證移工安置中心；中東國家如約旦更早在今年5月底時，就已經讓3成的難民接種第一劑疫苗；非洲國家如塞內加爾和喀麥隆也開放難民在各地指定的醫療院所登記施打疫苗。而在亞洲地區，韓國自開放疫苗施打之初就宣布所有外國居民包括合法或無證移工都可以接種疫苗，申請程序與韓國民眾無異，韓國官員更承諾，國內移工不論是否逾期居留，都可以安心接種不會因此被遣返。此外，東南亞地區包括馬來西亞和泰國也都祭出相關政策規劃無證移工施打疫苗。

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