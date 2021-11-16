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請問哪買？哈士奇脖子變出「虎斑圍巾」　網笑：一定保暖

▲日本一隻哈士奇日前脖子上突然出現一條「虎斑圍巾」！（圖／twitter帳號b09a2032c）
▲日本一隻哈士奇日前脖子上突然出現一條「虎斑圍巾」！（圖／twitter帳號b09a2032c）

編輯中心/綜合報導

2021-11-16 22:51:16

好想知道這條圍巾哪裡買？看起來好保暖又時尚啊！日本一名飼主家中養了一隻哈士奇與兩隻貓咪，這群毛小孩每天都在家上演嬉鬧的生活日常。這天哈士奇「Yuki（ユキ）」趴在地板上睡覺，沒想到脖子上竟然出現一條「虎斑牌圍巾」，網友看了都忍不住笑說：「這條一定很保暖！」。

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▲這名住在大阪的飼主養了哈士奇「Yuki」、橘貓「Ren」以及小虎斑貓「Chibi」。（圖／twitter帳號b09a2032c）
▲這名住在大阪的飼主養了哈士奇「Yuki」、橘貓「Ren」以及小虎斑貓「Chibi」。（圖／twitter帳號b09a2032c）
身為家中5歲多的大姊姊Yuki個性不像一般二哈一樣愛胡鬧，牠總是溫柔又沉穩，還會幫忙照顧家中的橘貓弟弟「Ren（レンくん）」以及才收編沒多久、幾個月大的小虎斑貓「Chibi（チビちゃん）」。尤其是正值活潑好動年紀的Chibi，總是把Yuki當成大玩偶一樣，常常在牠身上爬上爬下，玩累了就直接躺在牠身上睡覺，沒大沒小的模樣總是讓飼主感到好氣又好笑！

▲Yuki的個性溫柔，因此兩隻貓咪與牠感情相當要好，總是喜歡賴在牠身邊。（圖／twitter帳號b09a2032c）
▲Yuki的個性溫柔，因此兩隻貓咪與牠感情相當要好，總是喜歡賴在牠身邊。（圖／twitter帳號b09a2032c）
這天Yuki躺在地板上準備睡覺，沒想到當飼主走近一看，突然發現牠的脖子上怎麼多出一條「圍巾」，仔細一看原來是Chibi在牠身邊玩鬧累了，索性直接巴在牠的脖子上呼呼大睡，看起來就像是一條虎斑色圍巾圍在Yuki的脖子上，而Yuki似乎也不想吵醒Chibi，就這樣繼續扮演暖男哥哥的好角色！

▲日前Yuki躺在地板上準備睡覺時，脖子上突然出現一條「虎斑圍巾」，原來是調皮的Chibi又在牠身上玩到斷電！（圖／twitter帳號b09a2032c）
▲日前Yuki躺在地板上準備睡覺時，脖子上突然出現一條「虎斑圍巾」，原來是調皮的Chibi又在牠身上玩到斷電！（圖／twitter帳號b09a2032c）
▲Chibi：葛格94偶最大的玩偶啊！（圖／twitter帳號b09a2032c）
▲Chibi：葛格94偶最大的玩偶啊！（圖／twitter帳號b09a2032c）
網友看了照片都忍不住留言笑說：「貓咪果然是液體」、「原來是圍巾，還以為是小貓呢」、「好想知道這條圍巾哪裡可以買？」、「好時尚的小貓圍巾呀」、「看起來超級暖和」、「第一眼以為是一條蛇」、「可愛衝擊」、「這個冬天不怕冷了」，現在來看一段Yuki與Chibi的互動影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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