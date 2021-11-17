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LINE總是超卡「跑不動」怎麼辦？官方揭4大方法：秒改善

▲你的LINE有時是否會卡卡的，總是跑不動呢？對此，LINE官方也分享了4項方法，幫助你改善此問題。（圖／翻攝自LINE官網）
▲你的LINE有時是否會卡卡的，總是跑不動呢？對此，LINE官方也分享了4項方法，幫助你改善此問題。（圖／翻攝自LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-11-17 09:54:51

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，你的LINE有時是否會卡卡的，總是跑不動呢？對此，LINE官方也分享了4項方法，幫助你改善此問題。

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根據LINE台灣官方BLOG「LINE的基本排解異常方式，使用操作更順心」一文中指出，有些人在使用LINE的時候，會遇到畫面空白或是無法正常顯示圖片的問題，因此，他們也公布了幾項方法來進行基本的排解。

▲你的LINE總是卡卡？官方分享幾個異常的基本排解方法。（圖／翻攝自《LINE台灣官方BLOG》）
▲你的LINE總是卡卡？官方分享幾個異常的基本排解方法。（圖／翻攝自《LINE台灣官方BLOG》）
第一、LINE用起來卡卡的、不太順，畫面停留好久不會動，該怎麼辦？

若遇到這樣的情況，可以「結束所有使用中的應用程式，重新啟動LINE及行動裝置」，建議先把所有使用中的應用程式關閉並重新開啟LINE；若沒有改善的話，建議可以重新啟動該行動裝置，像是手機、平板等。另外，也可以「將LINE應用程式更新至最新版本」，建議可以到App Store / Google商店更新至最新版本的LINE。

第二、若是出現網路連線錯誤或無法正常顯示圖片等問題，該怎麼解決呢？

若遇到此狀況，請先「刪除行動裝置內非必要的應用程式、資料和快取檔案」，因為會出現這個問題，可能是因為行動裝置容量不夠，可以重新檢視並刪除不需要的資料，釋出更多空間；或是可以「清除LINE應用程式內的快取檔案」，除了可以清除LINE聊天室內的快取資料，也可以試試清除LINE應用程式中的快取檔案。

而路徑則是從行動裝置的「設定」>應用程式>LINE>儲存空間>「清除快取」或「清除暫存記憶體」，而iOS用戶則可以試試「卸載LINE應用程式」，不過LINE也提醒，可能會依據行動裝置的不同，操作步驟跟名稱可能會有所差異。

另外，若您是Android用戶，使用LINE時發生異常，還可以試試這個解法；只要到Google商店將Android System WebView更新至最新，若更新至最新版本後仍時常遇到問題，建議可以一併更新Chrome瀏覽器版本。（編輯：郭佩蓉）

▲LINE建議Android用戶可以直接更新到最新版本。（圖／翻攝自《LINE台灣官方BLOG》）
▲LINE建議Android用戶可以直接更新到最新版本。（圖／翻攝自《LINE台灣官方BLOG》）

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