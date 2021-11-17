LINE總是超卡「跑不動」怎麼辦？官方揭4大方法：秒改善

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第一、LINE用起來卡卡的、不太順，畫面停留好久不會動，該怎麼辦？
若遇到這樣的情況，可以「結束所有使用中的應用程式，重新啟動LINE及行動裝置」，建議先把所有使用中的應用程式關閉並重新開啟LINE；若沒有改善的話，建議可以重新啟動該行動裝置，像是手機、平板等。另外，也可以「將LINE應用程式更新至最新版本」，建議可以到App Store / Google商店更新至最新版本的LINE。
第二、若是出現網路連線錯誤或無法正常顯示圖片等問題，該怎麼解決呢？
若遇到此狀況，請先「刪除行動裝置內非必要的應用程式、資料和快取檔案」，因為會出現這個問題，可能是因為行動裝置容量不夠，可以重新檢視並刪除不需要的資料，釋出更多空間；或是可以「清除LINE應用程式內的快取檔案」，除了可以清除LINE聊天室內的快取資料，也可以試試清除LINE應用程式中的快取檔案。
而路徑則是從行動裝置的「設定」>應用程式>LINE>儲存空間>「清除快取」或「清除暫存記憶體」，而iOS用戶則可以試試「卸載LINE應用程式」，不過LINE也提醒，可能會依據行動裝置的不同，操作步驟跟名稱可能會有所差異。
另外，若您是Android用戶，使用LINE時發生異常，還可以試試這個解法；只要到Google商店將Android System WebView更新至最新，若更新至最新版本後仍時常遇到問題，建議可以一併更新Chrome瀏覽器版本。（編輯：郭佩蓉）