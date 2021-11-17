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2021結束前「12生肖」財運曝！3位天降橫財　投資爽賺錢

▲塔羅牌艾菲爾老師公布，在2021牛年結束前，12生肖的金錢運排行，其中3位天降橫財，投資爽賺錢。（圖／NOWnews資料照）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布，在2021牛年結束前，12生肖的金錢運排行，其中3位天降橫財，投資爽賺錢。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-17 10:16:45

很快地，時序來到十一月中，你最近財運還好嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師就公布，在2021牛年結束前，12生肖的金錢運排行，快來看你有什麼需要注意的或是抓住機運的地方。老師也提醒，可以趁著11月19日農歷十五「下元節」為自己補財庫，將自己的財庫補好補滿，大家一起發財迎2022新年。

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▲塔羅牌艾菲爾老師公布，在2021牛年結束前，12生肖的金錢運排行，其中3位天降橫財，投資爽賺錢。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布，在2021牛年結束前，12生肖的金錢運排行，其中3位天降橫財，投資爽賺錢。（示意圖／取自pixabay）
【平淡無奇】兩顆星：生肖狗、虎、兔

2021牛年結束前，生肖狗、虎、兔的財運並沒有太大的起色，小心還有可能會破財。也許你目前的生活壓力很大，需要藉由購物、吃喝來緩解心中壓力，不過到年底前，再這樣的大手大腳，你的壓力會更大，這樣搬石頭砸自己的腳，對你來說簡直是噩夢一場。建議你近期可以找財運四顆星或五顆星的生肖朋友敘舊、喝茶，聊聊彼此對金錢的想法。

【吉凶參半】三顆星：生肖雞、羊、龍

2021牛年結束前，生肖雞、羊、龍在工作上正常發揮，再加上一點努力，正財收入的表現不會讓你失望，加上現在到年底前正好是收穫過往成果的時刻，業績獎金與抽用分潤你也能分到不少。不過，若能夠將這筆收入的一小部分存起來，或是選擇定期定額的投資基金，可望在明年存到一桶金。偏財運的部分要特別注意。可別因為手頭上有餘裕，就聽信不明來源的投資機會，一時衝動把金錢全部投入，小心投下去的金額就此石沉大海、得不償失。建議你近期可以找財運四顆星或五顆星的生肖朋友敘舊、喝茶，聊聊彼此對金錢的想法。

【倒吃甘蔗】四顆星：生肖猴、馬、鼠

2021牛年結束前，生肖猴、馬、鼠是財星高照的一族，白領上班族的表現逐漸會得到公司賞識，更有機會加薪升職，這都取決於過去你的努力，雖然過去有大半年的時間你只低著頭做事，如今是你一展長才的絕佳時機，到了年底，荷包自然會有不少的回報；若你經營網路小鋪，無可挑惕的商品、誠懇的服務態度加上效率，為你帶來穩定的客源與收入，良好的評價讓你接訂單接到手軟，錢財也自然跟著來，想要賺點偏財的話，可以買些彩卷試試你的手氣，小心中獎連連喔！

【財運大發】五顆星：生肖牛 、豬、蛇

2021牛年結束前，生肖牛 、豬、蛇，你將有天降橫財的好運氣，除了工作收入倍增、偏財運也很亮眼。就連家人、朋友、職場同事都跟著沾你的喜氣，好運不斷。因此邀請你參加聚會、搶著幫你買單、饋贈給你的禮物與紅包讓你受寵若驚，近期更有機會遇到歷練豐富的長輩貴人，為你指點進財的方向，只要你能嗅出金錢的味道，抓緊機會投資對的標的，要大撈一把不是問題。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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