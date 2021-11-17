蘿蔔湯怎麼煮才甘甜？主婦傳授「1秘訣」：食材先橫切
冬吃蘿蔔，夏吃薑，11、12月為白蘿蔔的產期，許多人會趁新鮮購買當季食材回家料理，白蘿蔔本身富含多種營養素，更是燉湯的好選擇。不過，近日有網友買了當季白蘿蔔回家煮蘿蔔排骨湯，卻整鍋都帶有苦味，貼文一出，引來許多家庭主婦傳授獨門秘訣，只要這步驟做對了，怎麼煮都清甜、好喝。
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 10:22:32
根據原PO於《家常菜》臉書社團表示，自己燉了一鍋菜頭排骨湯，卻整鍋全都是苦的，因此想要求助網友，到底菜頭排骨湯要怎麼燉才會清甜、好喝？眾多熱心主婦則表示，削皮一定要削夠深。
根據社團中的主婦們表示，想要煮的好喝，食材的處理就需要特別注意，尤其是蘿蔔的外皮特別厚，削掉外皮以後還是白色的，那層留的越厚就越苦，削掉白色那層，自然煮出來的湯就不會有苦味了，因此建議原PO可以先橫切看，會看到有一圈約0.5公分的皮，把它們全削掉，煮出來的湯就會很好喝。
更有許多主婦推薦自己的煮湯秘訣，「排骨川燙後，徹底用冷水沖乾淨血水渣，再放到乾淨的湯裡面煮，湯就會清！」、「加玉米煮20分鐘至半小時我每次煮湯都很甜」、「排骨泡水去血水，冷水下鍋去血沫，蘿蔔三層皮必須整個蘿蔔削皮三次，水滾放入蘿蔔，最後出鍋撒點香菜」。（編輯：鍾怡婷）