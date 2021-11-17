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咖哩飯霸主是哪家？眾人一致推「2店」：吃起來cp值超高

▲最強咖哩飯霸主是哪家？網友推薦兩店cp值超高。（圖／取自Shutterstock）
▲最強咖哩飯霸主是哪家？網友推薦兩店cp值超高。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-17 11:05:52

濃郁好吃的咖哩飯受到不少民眾喜愛，有日式濃郁，台式甘甜等各種不同的咖哩口味，究竟哪一家才是咖哩飯界的霸主呢？近日網路上有網友，分享了自己吃過的幾個店家，並且表示都還沒吃到心目中的第一名，希望眾多網友能夠推薦自己心中的咖哩飯霸主。

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根據原PO於《Dcard》上表示，自己目前吃過了，佐藤咖哩、羅本家、家咖哩，但卻都沒有找到心中的那一碗最好吃的咖哩，不知道大家有吃過哪些覺得最讚的咖哩，希望可以分享給自己去朝聖一下。

▲最受眾人推薦的為通庵咖喱、佐藤咖哩。（圖／取自《通庵咖喱》粉絲專頁）
▲最受眾人推薦的為通庵咖喱、佐藤咖哩。（圖／取自《通庵咖喱》粉絲專頁）
貼文一出，咖哩愛好者們紛紛提供意見，最後受到眾人推薦的則是通庵咖喱、佐藤咖哩。「佐藤+辣 神好吃」、「佐藤真的第一名」、「目前吃過最多次還是佐藤、cp值很高，不過心中的第一名是通庵！！便宜又好吃」、「通庵咖喱，咖喱控的第一名」、「香料類最喜歡通庵！濃郁的話會吃佐藤」。

除此之外，還有許多網友推薦不同的選擇「通庵、田樂黑咖啡、佐藤都很喜歡」、「東京咖哩蠻好吃的！」、「一定要吃十巷咖哩的」、「抱歉了 唯一支持十巷咖哩」、「佐藤或陸角都很好吃，市民大道上有一間盈咖喱也好吃」。（編輯：鍾怡婷）

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