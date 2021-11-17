家中「1物」沒開也耗電！內行曝解法 主婦嗨翻：省好多
物價高漲讓許多民眾大喊吃不消，尤其是水費、電費，常常收到帳單嚇一大跳，明明沒有使用那麼多，但看到帳單時又是一筆可觀的花費。其實，生活中有許多「吃電怪獸」，正悄悄地讓帳單破表，而內行也指出就是「這1電器」即便沒在使用，也會耗上不少的電力，更分享了自己的妙招，讓電費不再多繳冤枉錢。
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 14:24:28
根據原po於《爆系知識家》提出疑問，想知道電熱水器的開關，若是都開著會自己耗電嗎？熱心網友則詳細解釋，電熱水器的原理就是在我們設定的溫度以下，就會自動進行加溫，等溫度到達設定值才會中斷，可是中斷後水溫還是會慢慢降低，然後反覆的加熱、降溫、加熱、降溫，導致電費一直增加。
不少網友也表示認同，「只要有加熱功能的電器產品都是吃電怪獸」、「會！電費會差很多，板主可以自己做實驗看看就知道」、「瓦斯的應該不會，電的就很可怕了」、「開著就會耗電，因爲他會一直重複燒水，若是洗完後就關電源，電費差很多」。
內行人則分享自家的解法，就是請水電來家中裝定時裝置，把時間設定在大概會使用的時段，例如晚上的6點至10點等，就能夠在其他非使用時間自動關閉；或是在要使用前的半小時手動開啟，就能夠省下不少的電力。
不過也有部分網友認為，「不會，我一年4季都沒關過，電費也沒很貴」、「還好，要看熱水爐保溫效果，沒人使用溫度沒降，加熱棒沒加熱就不會耗電」、「其實不用太擔心，因為都有保溫功能，不會一直處在加熱中」。（編輯：鍾怡婷）