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傳統產業何時能在越南穩定供貨？專家：恐拖到後年

▲越南做為「世界工廠」之一，許多國際服飾業品牌都前往當地設廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南做為「世界工廠」之一，許多國際服飾業品牌都前往當地設廠。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-17 17:58:00

《四方報》報導，成衣產業和名牌鞋產業主要在越南生產，大型成衣品牌都需要依靠越南供貨，包括Zara、Ralph Lauren、North Face、Lacoste和Nike等。然而，越南陷入嚴峻疫情之後，雖然解禁，卻發生工人紛紛逃回家鄉事件，各大品牌的工廠發言人都表示，難以完成原先交貨進度。  

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運動品牌大廠Puma先前曾宣佈，供應鏈受到疫情嚴重打擊，特別是在越南，產品缺貨情況將持續到明年。此外，由於貨源供應問題，愛迪達（Adidas）將下修2021全年獲利目標。


根據《CNBC》報導，證券分析師Mohamed Faiz Nagutha近日發表的報告中，指越南工廠復工的速度緩慢，然而業者對於交貨時間表過於樂觀。該行列舉多項理由，包括南越（鞋類及服飾製造重鎮）重啟經濟的速度慢於北越，以及工廠營運限制仍嚴格且複雜，無法恢復正常人力全面復工。 

Nagutha在報告中稱：「據我們研判，有多個障礙使生產活動難以迅速恢復──包括勞動力短缺可能持續存在，以及亞洲許多地區的原物料成本上升及供應鏈中斷。」 

而越南媒體《VnExpress》報導，越南總理范明政（Pham Minh Chinh）上週表示，越南政府目標是在今年底或2022年初前，解決因COVID-19疫情引起的勞動力短缺問題。 


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