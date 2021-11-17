走鐘獎獨漏愛莉莎莎？網友曝現今「慘況」：不去很正常吧
日前YouTuber的年度盛事，第三屆「走鐘獎」盛大舉行，許多知名YouTuber、網路紅人都有出席。不過，就有網友好奇發問，為何這次百萬YouTuber愛莉莎莎沒有出席？貼文一出，兩派人馬瞬間戰翻。
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 17:14:33｜2021-11-17 17:47:11
原po於Dcard以「走鐘獎為什麼沒有愛麗莎莎」為題發文，並在內文猜測，愛麗莎莎是不是因為被排擠，才沒有出席此次走鐘獎？有網友表示，「說不定她沒報名」、「其實參加不參加，對Youtuber影響不大啦」、「有事吧，想太多了」。
但仍有不少人質疑，今年愛莉莎莎風波太多，「朋友跟他切割。而且還有蒼藍鴿，這情況正常人都不去吧」、「我也覺得某YouTuber，現在沒有在理莎」、「假設我是愛莉莎莎，今年爭議風波那麼多，我也不敢報名」。
但也有粉絲出面解釋，「是莎莎說怕讓他們也被罵 ，所以就自己切割吧！然後其實私下還是有聯絡」、「愛麗莎莎之前的事件還是別出來的好，免得大家砲火又集中在她身上」。也有不少粉絲在留言表達支持「其實愛莉莎莎影片蠻好看的」、「撇除爭議很多，莎莎的影片確實很好看啊」、「我覺得莎莎真的蠻正的欸」。
事實上愛莉莎莎的好友阿圓，也曾在9月推出的影片中合體破除謠言，表示雖然這段期間有另組團體「羽球隊」，但和莎莎仍然保有長時間的聯絡，並且前陣子莎莎只要一推出影片，就會容易遭來謾罵，才會導致她上傳影片開始謹慎小心。（編輯：鍾怡婷）