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四大公投吵什麼？「反萊豬」正、反方意見一次看

▲四大公投案中的「反萊豬」到底在吵什麼？《NOWnews今日新聞》特別整理主文內容與正、反方意見。（圖／NOWnews資料照）
▲四大公投案中的「反萊豬」到底在吵什麼？《NOWnews今日新聞》特別整理主文內容與正、反方意見。（圖／NOWnews資料照）

政經中心／綜合報導

2021-11-18 12:14:50

四大公投案「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」以及「三接遷建」將於12月18日進行投票，同意方與不同意位此展開激烈攻防，中選會也舉辦5場意見發表會，讓雙方各自論述理念。針對第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，《NOWnews今日新聞》特別整理主文內容與正、反方意見，讓您快速理解、一次看懂。

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本次公投主題「第18案」反萊豬：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」
提案人：國民黨立委林為洲

同意方主張：
林為洲認為，有關萊克多巴胺與人體相關的研究還不夠多，若以毒物學角度來看，人體長期攝取殘量，恐有心悸、嘔吐、頭暈、血壓升高等症狀，國人飲食習慣攝取豬肉數量遠高於其他肉品，萊劑雖有國際標準，但未必適用於國人，再加上政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力與成本，國民健康不能成為特定國家利益交易籌碼。

不同意方主張：
民進黨指出，全球已有101個國家開放含有萊劑的豬肉進口，跨太平洋夥伴全面進展協定CPTPP所有會員國也都開放含有萊劑的豬肉進口，美豬進口是國家經濟貿易布局的一環，反萊豬就是反美豬，禁止萊豬進口只會阻擋台灣在國際經貿上的談判，強調進口豬肉資訊公開透明，會比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地。

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民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.76%5.24%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.52%7.48%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.82%7.18%
2021-11-18-2021-12-10

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.38%7.62%
2021-11-18-2021-12-10
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