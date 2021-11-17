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家中「7處」別放鏡子！嚇跑財神擋住福氣　影響家庭運勢

▲居家風水很重要，命理專家愛菲爾老師，建議不要將鏡子擺在家中7位置。（圖／取自unsplash）
▲居家風水很重要，命理專家愛菲爾老師，建議不要將鏡子擺在家中7位置。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-17 17:44:24

俗話說「一命、二運、三風水」，從家居風水的角度來看，鏡子是種陰寒的物品，如果用得其所的人可增福增運，反之則損福破運，所以擺設時的禁忌不少，根據命理專家愛菲爾老師整理，七大鏡子擺放的禁忌，提醒民眾家中這些地方最好避開放置。

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▲鏡子請勿正對大門，否則恐怕使得財福無法順利進家門。（圖／取自unsplash）
▲鏡子請勿正對大門，否則恐怕使得財福無法順利進家門。（圖／取自unsplash）
（一）鏡子正對大門

鏡子在風水學來說，是將事物反射阻擋之物，如果正對大門就會將福氣擋在門外，也會將財神爺嚇跑，使得財福無法順利進家門，影響財運及事業運勢。

（二）鏡子正對房門

門有門神，鏡子也有鏡神，如果讓鏡子長期對著自己的房門，也會嚇跑門神，讓房子失去守護神，房間內容易聚陰氣。

（三）鏡子正對睡床

鏡子在五行屬金，擺放的方位會直接影響到夫妻間的關係。假如鏡子正對著床鋪，就可能導致夫妻不合，還容易出現第三者。

（四）鏡子正對廁所

鏡子正對廁所，容易讓人在處理事情上鑽牛角尖。健康方面會影響到家中男主人的性功能，女主人也容易有婦科疾病。

（五）鏡子正對馬桶

馬桶是污穢之氣的來源，如果鏡子正對馬桶，會反射出裡面的污穢，使房子里的氣場混濁，影響居住人的健康運勢。

（六）鏡子正對爐灶

風水中爐灶就是家中女主人的象徵，鏡子反射出爐灶，就會產生廚房裡有兩組爐灶的錯覺，如果出現這樣的現象，容易讓男主人有包二奶的疑慮。

（七）鏡子正對書房

書房是文昌的地盤，也是讓人專心靜心的地方，鏡子直射容易讓在書房的人心神不寧，讀書容易分心，阻礙學習。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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