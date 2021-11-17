家中「7處」別放鏡子！嚇跑財神擋住福氣　影響家庭運勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
鏡子在風水學來說，是將事物反射阻擋之物，如果正對大門就會將福氣擋在門外，也會將財神爺嚇跑，使得財福無法順利進家門，影響財運及事業運勢。
（二）鏡子正對房門
門有門神，鏡子也有鏡神，如果讓鏡子長期對著自己的房門，也會嚇跑門神，讓房子失去守護神，房間內容易聚陰氣。
（三）鏡子正對睡床
鏡子在五行屬金，擺放的方位會直接影響到夫妻間的關係。假如鏡子正對著床鋪，就可能導致夫妻不合，還容易出現第三者。
（四）鏡子正對廁所
鏡子正對廁所，容易讓人在處理事情上鑽牛角尖。健康方面會影響到家中男主人的性功能，女主人也容易有婦科疾病。
（五）鏡子正對馬桶
馬桶是污穢之氣的來源，如果鏡子正對馬桶，會反射出裡面的污穢，使房子里的氣場混濁，影響居住人的健康運勢。
（六）鏡子正對爐灶
風水中爐灶就是家中女主人的象徵，鏡子反射出爐灶，就會產生廚房裡有兩組爐灶的錯覺，如果出現這樣的現象，容易讓男主人有包二奶的疑慮。
（七）鏡子正對書房
書房是文昌的地盤，也是讓人專心靜心的地方，鏡子直射容易讓在書房的人心神不寧，讀書容易分心，阻礙學習。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】