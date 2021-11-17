辣椒水反擊球棒哥！過來人揭「1關鍵」：騎士恐防衛過當
自從海神3惡煞事件後，交通糾紛中使用球棒威嚇他人安全的行為，也被社會所唾棄。不料昨（16）日晚間20時，新北市汐止區又傳出駕駛持木棒攻擊事件，沒想到機車騎士立即拿出辣椒水反擊成功，完整過程也引爆熱議。但隨即有過來人分享實際經歷，並推測「騎士恐防衛過當」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-17 18:04:42｜2021-11-17 18:16:42
昨（16）晚新北汐止區新興路上發生一起行車糾紛，林姓汽車駕駛因不滿陳姓騎士擋住行車路線，遂下車和其理論，雙方爆發口角後，林男撿起路邊木棍要追打陳男，但後者拿出隨身攜帶的辣椒水往林男面部噴灑，導致林男眼睛痛得張不開，只好亂揮攻擊，但均被陳男躲過。
路旁民眾見狀前往幫忙，林男要求報警，警方獲報後前往現場處理，並將林男送醫救治無大礙，陳男則是右手食指受傷，雙方擬依法互提傷害罪，警受理進行偵辦調查。
不過當持棒林男當時被噴到辣椒水後，已經走到路邊，結果陳男卻追上往臉部補噴一下，這舉動讓有不少網友疑惑「是否會有防衛過當的疑慮？」就有位曾經被「辣椒水怪客」攻擊的網友分析「以我被噴的經驗，辣椒水是攻擊性武器。如果拿辣椒水先出手噴你眼睛，十個壯漢十個倒，所以『防衛過當』什麼的，也是有可能」。
該網友曾在2018年時發文講述，自己騎機車時停下讓路給行人，卻遭到對方噴灑辣椒水，「當時的灼熱感讓他以為自己要瞎了，只能忍痛爬到一旁民宅求助，雖然一直用清水清洗」。事後醫師則表示「還好你沒有揉眼睛、沒傷到眼角膜，但他還是畏光、睜不開眼很久」。
而過去「NPA署長室」就曾公開「防護型噴霧劑使用實測」的使用影片，內容掩飾被噴到的人大概4、5秒後就會開始出現刺痛感、痛苦至倒地不起。（編輯：潘毅）