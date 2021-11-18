挑戰火鍋湯底一哥！25年老牌麻辣鍋參戰 網炸翻：這必吃
台灣人有多愛吃火鍋，從街頭三步一小間、五步一大家的密集程度，就看得出商機無限。後疫情時代更催化湯底料理包市場，知名火鍋強強滾連番上市，也激起零售通路戰況猛烈，這場火鍋大戰從街頭直搗民眾家裡餐桌。先前《NOWnews》報導火鍋湯底網路聲量排行引發熱議，現在有更多老字號火鍋店加入戰局，要來挑戰一哥寶座！25年老牌橋頭麻辣鍋選全聯獨賣再掀話題，網友一看到馬上high翻天，直誇「真的超好吃！」曾登上《紐約時報》推薦的Mr. Meat肉大人也悄悄復出，由復興空廚助攻冷凍調理包，還原紅極一時的酸菜白肉鍋，這波火鍋外帶湯底大戰越來越有看頭，消費者選擇也更多樣化了。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-18 11:36:59
台北知名老店橋頭麻辣鍋有了全球最大的香料品牌味好美助陣，端出秘製辣醬推出全新季節限定紅白湯底，辛麻花椒加上自帶檸檬香氣的青花椒，與嗜辣必嚐的朝天椒碰撞出老牌新滋味，還推薦麻辣燙吃法，在家享受店裡吃不到的獨門美味。而豬骨湯、蒜頭熬煮後加入鮮美黃金蜆，再混搭經典義式香料的極品鮮味鍋，兩款湯底都只在全聯獨賣。
Mr. Meat肉大人肉舖火鍋以自然發酵的酸白菜湯底在饕客間備受好評，選用純正台灣味究好豬的精緻鍋物一時蔚為風潮。由復興空廚助陣轉攻居家美食市場，開發全新冷凍調理包品牌「肉到家」，完成度99%的美食箱，悄悄在中保餐飲的全新電商平台B-Terminal限量搶賣，預計將在明年第一季正式上架。
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