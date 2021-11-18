網紅爆喝酒連結粉絲！全程直播流出 門外男粉聽聲音痛哭
直播在全球都相當盛行，無論是歌唱或是吃播聊天等等，平台上總有不同素人因為直播而爆紅，而這些直播主為了與粉絲拉近距離，也會舉辦活動回饋粉絲。近日，南韓一名直播主到2位男性粉絲家吃飯，結果竟然與另一位粉絲進入房間消失，並發出疑似發生性關係的聲音，全程遭到直播，引發網友熱烈回應。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 06:55:22
綜合韓媒報導，一名金姓女直播主9日與兩位男粉絲舉辦小型聚會，到一人家烤肉喝酒，並且開啟直播，三人就這樣在鏡頭前喝酒聊天，後來，金姓女直播主透露自己有點喝醉，於事進到房間內休息，不料，另一名A男粉絲也進入房間，獨留B男粉絲在直播前吃東西。
詭異的是，接下來就有觀眾從直播當中，聽到詭異的「女性喘息聲」，直播瞬間暴動，疑似金女與A男在房間「連結」，觀眾請B男仔細聆聽並且拿錄影設備進房查看，沒想到B男卻突然在鏡頭前啜泣哭了起來，待情緒穩定後悄悄打開門，看到金女躺在床上，神色激動的質問為何沒有關掉直播，整段影片到此結束。
眼尖的網友發現，當B男開門瞬間，發現地板上疑似有豹紋的內衣褲，加上B男啜泣的反應，懷疑是金女在酒後與A男發生關係。影片曝光後，該直播平台官方也將金女以違反善良風俗的理由封鎖帳號4天，眼見風波越燒越大，金女也跳出解釋，表明自己只是想要做效果，絕對沒跟A男粉絲發生關係，但仍舊引發粉絲質疑，在韓網引爆熱議。（編輯：張嘉哲）