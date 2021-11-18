她抖星巴克6個「免費隱藏服務」！全場一看驚喜：超實用

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原PO指出，第一個隱藏服務是免費提供飲料提袋，這個功能對忘記帶飲料袋的顧客來說很貼心，且還不是一次性的塑膠袋，可以留著重複使用，「覺得設計很簡單、輕巧又方便，超級棒」。
除此之外，原PO透露飲品可以免費加料，包含可可碎片、鮮奶油、巧克力醬、焦糖醬等，「中杯可以最多加6湯匙、大杯5湯匙、特大杯4湯匙」，還能夠更換不同糖漿，另外在點餐時也能精確調整甜度，「通常我都會說壓兩下，兩下就超甜」，牛奶更是有低脂、全脂、豆漿的選項，最後，還可以調整飲品的熱度，「一般熱度是70度，最熱可以調整到Extra Hot，燙到不能再燙」。
貼文一出，不少網友看了驚喜直呼，「長知識，感謝」、「原來提袋是免費，還想說怎麼看到好多人都有」、「原來有飲料袋」、「感謝！明天就來喝一杯星巴克，看完這篇文咖啡癮都上來了」、「這篇我要收藏」。
不過，一名曾擔任星巴克店員的網友也出面提醒，「並不是所有飲料加料都不用錢，這樣會誤導消費者，免費加料是建立在飲料本身有的物料加倍，例如：巧克力可可碎片多碎片、焦糖瑪其朵多焦糖醬，更換糖漿的話，原本飲料有加糖漿的可以做更換，如：香草那提換榛果糖漿會變榛果那提，如：焦糖瑪其朵的香草糖漿換焦糖糖漿，按照以上的原則才不用加錢，如果是冰拿鐵要加焦糖醬就要加十元，依此類推」。（編輯：賴禹妡）