乾淨房間突然長蛆？內行急勸檢查「這位置」：完全沒想到
現代房屋大多是公寓大樓，樓層數上升後飛禽走獸不易入內，少有大規模的蟲蟲危機，可有名網友就在網路上求救，自己一塵不染的房內竟出現詭異白蟲，內行見了紛紛叫他檢查隔層及天花板，蟲蟲的源頭很可能就在那！
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 11:03:41｜2021-11-18 11:48:35
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明在自家客房發現一些不知名的白蟲，可該房平常鮮少有人使用，也不會將食物帶進來吃，可如今牆壁、牆角都是蟲蟲的身影，「有人知道這是什麼蟲嗎？感謝各位解答」。
綜合網友留言，可能是果蠅幼蟲或蛆，而出現原因必定是因為房間內有腐敗的食物或生物「尚未孵化的果蠅卵，變黑就快變成果蠅了」、「一定有腐果、肉或屍體類，這些全都是蛆，中間有張圖內黃褐色的那個是已經蛹化...」、「這東西產卵會產在食物內，以便幼蟲孵化後確保有食物可吃...」。
過來人勸原PO可嗅聞房內，用臭味來辨別可能源頭，也建議檢查木板隔間和天花板等平常不易查看的位置「以前我家地上也有，怎樣都想不通怎來的，後來家裡裝潢拆掉，結果天花板兩隻乾掉死老鼠」、「地板有墊高嗎？隔間牆是輕隔間或木作隔間嗎？如果是…問題就很明顯了！」、「垃圾長出果蠅蛋，像芝麻，孵化後就是蛆，建議垃圾要每天倒，水管孔要蓋住」。 （編輯：李惠婷）