台灣汽水幫主是誰？女挖「這罐」躲在南部：比泡麵更經典
台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇。而就有網友分享自己心目中最強的汽水品項，結果照片曝光後，勾起不少人的回憶，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 11:01:40
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「這就是傳說中的『阿婆尿』，請問有誰喝過啊？聽說只有台南才有，喝起來很像冰淇淋汽水的口感」只見貼出的照片，一瓶汽水採取現在比較少見的玻璃瓶裝，內裝深黃的液體，看來與市售維他露P差不多色系。
貼文一出，網友紛紛回應「阿婆水啊！超好喝的」、「覺得市面最好喝的汽水，但北部找不到」、「這是啥啊，在台南沒看過啊」、「小時候常常喝.....」、「我也有喝過一次，很好喝」、「屌打市售所有汽水」、「阿婆水，小時候很愛喝，還有一種橘色較短的玻璃瓶」、「阿婆水或者阿婆尿都有人說，超好喝」、「高雄也有喔！」、「比泡麵更經典的汽水啊，超好喝的阿婆水」。
事實上，這款「阿婆水」又稱「阿婆尿」的飲料，屬於一種蘋果製成的汽水類，喝起來有淡淡果汁香以及氣泡感，是南部地區特有的古早味飲料，早期汽水價格昂貴，一般人買不起，因此自製阿婆水，像是在高雄、台南都還有些許雜貨店或特定商家有販售，北部地區則較看不見這種特色飲品。（編輯：張嘉哲）