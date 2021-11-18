買房選頂樓最優？內行搖頭反曝「完美樓層」：傻了才買錯
買房時最怕遇到惡鄰居噪音擾民，半夜想睡覺時還不能好好休息，造成居住品質不佳，近日就有一名對噪音很敏感的網友，想知道為了安靜空間買頂樓到底值不值得？貼文一出立即引起熱議，眾人秒推薦可以考慮「次頂樓」：「次頂樓還是首選，買房只剩2樓和頂樓是因為建商想出難賣的吧。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 11:37:07
該名網友今（18）日在PTT貼文，他以「買頂樓真的最好嗎」為題，表示買房時選頂樓光是不用賭樓上鄰居人品就大贏其他樓層，且幾乎每個建案也都是頂樓的房價最貴，不過想到要住那麼高樓就覺得很累，「以前習慣住3、4、5樓，有時候還可以走一下樓梯」，偏偏他對噪音特別敏感，因此困擾求助：「大錢都砸下去了，對生活品質要求更高，因為要住一輩子的不想要有遺憾，頂樓真的萬無一失嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言大讚，「頂樓就是爽，漏水小錢就能處理的事」、「我也喜歡頂樓，安靜無價」、「敏感的人就買頂樓吧」、「曾經被不知哪一樓哪一戶吵到搬家，從此只住頂樓」、「隔熱磚也比以前好很多了，再覺得熱，冷氣開強點，比起被吵，這點電費實在不算什麼」、「頂樓要住過才知道超棒的，不用擔心樓上會吵」。
不過，也有網友推「次頂樓」，「其實次頂樓才是最佳解」、「我不買頂樓欸，漏水真的很麻煩」、「次頂樓還是首選，買房只剩2樓和頂樓是因為建商想出難賣的吧」、「南部熱起來很恐怖」、「傻了才買頂樓，常逛房屋板就知道二樓和頂樓不要碰嗎」、「新建案還是次頂最貴啦，我買頂樓也只是因為剩頂樓」。（編輯：賴禹妡）