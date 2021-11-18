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台人路怒症世界最嚴重？網反喊「致命關鍵」：不生氣才難

▲有網友好奇「台灣人路怒症全世界最嚴重？」，貼文一出，網友反揭關鍵，直呼「要不生氣也很難」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有網友好奇「台灣人路怒症全世界最嚴重？」，貼文一出，網友反揭關鍵，直呼「要不生氣也很難」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 12:08:49

不少人平時個性溫和，但只要一上駕駛座開車，就會變得易怒暴躁，也就是民眾常說的「路怒症」；對此，就有網友好奇「台灣人路怒症全世界最嚴重？」，貼文一出，網友反揭關鍵，直呼「要不生氣也很難」。

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該名網友在PTT以「台灣是不是全世界『路怒症』最嚴重的地方？」為題發文，表示他覺得台灣是路怒症最嚴重的地方，從最近幾天的新聞也都能看出來。他說，台灣男生相比於其他國家的男生，平常真的的比較溫和，但不知道為何坐上機車／汽車以後，個性都會變得比較兇悍。

「我自己承認我也有一點路怒症」，原PO說，每次開車就會變得不耐煩，但他覺得導致台人路怒症嚴重的主因，是「糟糕的交通」，像是道路規劃、很多三寶等，「每天開車在路上，心中就會一直想快點賺夠錢，移民去日本，懷念在那邊開車的感覺」。

他不知道台灣的交通還有沒有救，因為牽涉的點實在太多，要把所有人的開車／騎車習慣、罰則、道路規劃全弄到位，還得考量台灣單線路段多，每條路邊都停一堆車，「日本雖然也是路很小，但路旁根本不會停車，且也不會像台灣一堆機車到處鑽來鑽去，台灣再過100年，就算公共運輸全部弄起來，交通是不是還是無法超越現在的日本」？

▲有網友好奇「台灣人路怒症全世界最嚴重？」，貼文一出，網友反揭關鍵，直呼「要不生氣也很難」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「台灣人路怒症全世界最嚴重？」，貼文一出，網友反揭關鍵，直呼「要不生氣也很難」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「台灣交通就爛啊」、「開車品德最反映那個國家人民素質」、「窮忙，自然各種趕時間」、「駕駛素養。在日本開4.50體感都比台灣開6.70快，真的比較順」、「台灣太密集，紅綠燈太多」。

但也網友反揭致命關鍵「路上三寶太多」，「人口及車輛密度高，大眾運輸爛，駕照極好考，罰則輕，城鄉平衡極差，人口素質差」、「一上路就會被違規仔氣死」、「在台灣上路能夠都不生氣也很不簡單」、「一堆人上路我行我素，只顧自己，完全不管別人，要不生氣真的要有很大的修為」、「路上一堆3寶鬼切亂鑽，不怒也難」。（編輯：郭佩蓉）

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