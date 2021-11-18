台人路怒症世界最嚴重？網反喊「致命關鍵」：不生氣才難

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「我自己承認我也有一點路怒症」，原PO說，每次開車就會變得不耐煩，但他覺得導致台人路怒症嚴重的主因，是「糟糕的交通」，像是道路規劃、很多三寶等，「每天開車在路上，心中就會一直想快點賺夠錢，移民去日本，懷念在那邊開車的感覺」。
他不知道台灣的交通還有沒有救，因為牽涉的點實在太多，要把所有人的開車／騎車習慣、罰則、道路規劃全弄到位，還得考量台灣單線路段多，每條路邊都停一堆車，「日本雖然也是路很小，但路旁根本不會停車，且也不會像台灣一堆機車到處鑽來鑽去，台灣再過100年，就算公共運輸全部弄起來，交通是不是還是無法超越現在的日本」？
貼文一出，掀起熱議，「台灣交通就爛啊」、「開車品德最反映那個國家人民素質」、「窮忙，自然各種趕時間」、「駕駛素養。在日本開4.50體感都比台灣開6.70快，真的比較順」、「台灣太密集，紅綠燈太多」。
但也網友反揭致命關鍵「路上三寶太多」，「人口及車輛密度高，大眾運輸爛，駕照極好考，罰則輕，城鄉平衡極差，人口素質差」、「一上路就會被違規仔氣死」、「在台灣上路能夠都不生氣也很不簡單」、「一堆人上路我行我素，只顧自己，完全不管別人，要不生氣真的要有很大的修為」、「路上一堆3寶鬼切亂鑽，不怒也難」。（編輯：郭佩蓉）