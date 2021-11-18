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母求「別搬去中國」！法國妹改衝台灣　5年後媽媽超後悔

▲來自法國的正妹芭芭拉（Barbara）講述自己搬來台灣的過程，引發話題。（圖/不要鬧工作室YT）
▲來自法國的正妹芭芭拉（Barbara）講述自己搬來台灣的過程，引發話題。（圖/不要鬧工作室YT）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 12:57:40

除了不少台灣人想跳脫舒適圈到國外居住、打工度假等等，也經常有許多外國人選擇來台定居，發現台灣的美好，更有不少人成為Youtuber，嘗試與自身國家不同的台灣文化，深受觀眾喜愛。近日，就有一名來自法國的正妹芭芭拉（Barbara）講述自己搬來台灣的過程，引發話題。

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Youtube頻道《不要鬧工作室》日前訪問來自法國的正妹芭芭拉（Barbara），他目前已經住在台灣五年時間，談起當初來台灣的契機，她透露「自己的爸爸是越南人，媽媽則是賽爾維亞，而雙親都是在法國出生長大，從小就跟著爸媽一起到世界旅遊，因此對亞洲產生極大興趣」。

「原本只是想要學中文，本來要搬到中國南部去」，不過媽媽卻阻止表示「芭芭拉，妳知道我們從小長大就相信自由、平等、博愛的價值，我覺得妳可以多花點時間搜尋一下台灣』但媽媽當時雖然這樣說，卻也沒有多做解釋為何不要搬到中國去」。

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▲芭芭拉很快的就適應在台灣的生活，指出美食是她最巨大的收穫。（圖/不要鬧工作室YT）
芭芭拉提到，聽取媽媽建議後，我上YouTube搜尋台灣相關影片，結果找到一堆食物影片，當時我就知道「我有一天一定要親眼見識到台灣夜市」，隨後來台的第一個夜晚，她也造訪了台北饒河夜市，大讚「那是一個很棒的夜晚」，非常享受台灣的夜生活。

芭芭拉說「神奇的是，我很快就適應台灣的生活」，媽媽有一次打電話來告訴我「妳現在知道為什麼我要妳多搜尋台灣一下了吧，我知道妳會很習慣那邊的自由和民主」，不過也因為媽媽這個建議，讓芭芭拉在台灣一待就是五年，原本媽媽以為女兒只會來台灣三個月，但殊不知芭芭拉根本愛上台灣，沒打算回老家，讓媽媽哭笑不得「我真的後悔這個建議了」。（編輯：張嘉哲）


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