三接有斷氣風險　蔡雅瀅籲不該改變標準、應蓋在安全地方

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蔡雅瀅一開始就點出桃園大潭藻礁海岸及海域大潭是台灣海硤特別狹窄的地方，風浪就很大，尤其冬天海象特別差，早在民國83年中油就曾評估這裡海象過差，潮差過大，安全操作天數太短，而選擇到其他地方，而且現在大潭電廠7部機組，主要使用台中接收站天然氣。
她說，學者也曾分析大潭是台灣北部最不安全的接收站場址，蓋在這比台北港、林口港不可操作天數多出1倍，這裡冬季風浪特別大，台灣空汙季經常需要減媒，卻碰到風浪大的問題，亦有學者發現這裡海象不好的時間，與台中港、麥寮港有同步現象，這3個港口有時會連續12天風速過大，有同時斷氣的風險，本來蓋接收站是希望能夠安全接氣，「可是蓋到錯誤地方卻讓我們承擔許多風險」。
她更直接，過去實際經驗也發現大潭真的是不安全的地方，去年中油工作船曾二度擱淺，至少5度逃到台北港躲風浪，去年3月及11月也因風浪太大，導 中油工作船擱淺，甚至3月還刮除了0.58公頃大面積藻礁，最深達50公分，藻礁是10至20年才能長大1分公的生態系，一次就刮掉50公分，相當於500年至1000年的生態積累，在這麼脆弱、敏感及珍貴的生態系裡開發接收站，只要小小事故就可能造成嚴重災情。如果天然氣是重要能源，應該選擇一個安全場址，而不是動輒發生擱淺事件或是要逃到其他地方避風浪的場址，況且根據中油公布外推方案資料，大潭接收站在冬天時波高超過1公尺時間高達57%，真的要把接收站蓋在這麼危險地方嗎？
此外，蔡雅瀅也質疑中油公布的安全操作天數為何與學者的不同，主要在於計算標準不同，中油放寬標準並美化數據，結果有200多天可使用，甚至把時間壓縮，1天內有1到2小時可用就也算1天，結果算出一年當中有319天可使用，改變安全操作標準就真的變安全了嗎？如果重視能源安全，不是應該把接收站蓋在安全的地方。
她更以酒駕來比喻，要降低酒駕的機率，不是要呼籲大家喝酒不開車，而不是放寬酒駕標準，修改安全操作標準，並不會真正提高安全性，如果重視接收站安全，應該要選擇真正安全的場址，而不是蓋在一個風浪過大的地方。
至於外界擔心若三接遷離，可能沒有天然氣可用或面臨缺電問題？對此，蔡雅瀅說政府做了許多準備，三接並不是唯一天然氣氣源，目前一接、二接擴建中，五接則興建中，光是二接提供的供氣量，就是三接的2.5倍，政府作這麼多準備，應該好好讓民眾了解，未來五接也可供應。
她認為「方向正確比速度快還重要」，明明知道大潭這裡不僅有生態保育爭議，還有海象不好帶來的安全問題，還是沒辦法靠人為輕易改變， 要讓台灣能源安全，就不應該把能源放在冬天有風險的港口，也相信政府針對能源有準備替代方案，包括既有接收站的擴建設施，足以因應大潭電廠未來需求，且中油有一條正在施工管線，預計明年底就會啟用，希望大家支持三接遷離這個危險海域。
不過，蔡雅瀅也強調「藻礁公投不是反天然氣公投」，是要求天然氣接收站能合理選址，既然天然氣只是過渡方案，就不應摧毀已經累積幾千年的生態系，國際減碳趨勢也注重甲烷減排，但政府只看到短期目標，拚命增加以甲烷為原料的天然氣。她亦重申，不反對在過渡時期暫時使用天然氣，只是希望在接收站的選址上不要犧牲生態，目前已經有許多天然氣接收站應該好好利用現有設備調度，「我們需要的只是天然氣、不應摧毀海域」。