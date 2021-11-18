三接遷離將增450萬噸碳排　趙家緯：台減碳進程大幅受阻

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他也強調「產業發展用電需求絕不是公投案中最重要考量」，台灣已走過經濟、環境對立年代 ，要思考的是產業發展的能源規畫，以因應當前身處氣候變遷時代，這不是一個保育與開發的衝突，而是不同環境下間的取捨，「天然氣供應量的增加，是當前削減燃煤發電不可或缺的能源選項」，台灣要推向非核減煤，天然氣在電力結構占比就要提升到50％，同時也要想辦法讓燃煤工業鍋爐換為燃氣，估在比較低的用電電量成長之下，未來天然氣需求量還是要成長4成，如果沒有三接，2025年就會出現缺口，光靠其他接收站應供，也無法達到提升50%的目標。
不僅如此，趙家緯說，根據經濟部估算，會影響130億度天然氣發電量，他估算會影響100億度的天然氣發電量，在目前這條件之下，只要天然氣的缺乏，就會導致燃煤發電增加，這100億度減煤時程的落後，就會導致原本在台中火力發電想要在2025年有5部機組可以除役，現在可能只剩3組機可轉為備用，而且原本要提早除役的興達3號及4機組也難達成，在這狀況之下，也都很難履行原本環評承諾。
更重要的是，趙家緯認為這100億度燃煤發電量增加，就代表450萬噸排碳量增加，也就是說，如果這公投通過，燃煤發電量降幅會不如預期，有些原本期待可提早除役的中部及高雄燃煤機組無法順利除役，也將導致減碳進程會大幅度受阻。
根據他的研究，在未來10至15年天然氣需求量仍會持續增加，在2035年才會削減，2050年需求量是現在1/10，因此很重的事是要達這需求量，天然氣供氣量喬接要先增加，而不是只看2050年的削減，而無視當前未來10至15年增加的需求，因為唯有增加天然氣以天氣做為一個喬接的能源選項，搭配全力衝綠能，才有辦法快速減煤，朝2050年進一步邁進。他還說，能源轉型先趨國德國也同樣面臨這樣的思考，在2020年達到非核，2030年淘汰燃煤，但也強調天然氣是喬接能源方必備選項。
因此，趙家緯指出，天然氣接收設備的擴增是從2025年能源轉型目標邁向2050年不可以或缺的選項，更重要是大家都必須要檢視正方公投理由書中強調「要達到非核減煤願景」，台灣在邁向非核家園被很多核能支持者說依賴天然氣，導致安全存量不足，引發國安疑，其實在這過程政府也已規畫，要讓天然氣安全存量7天增至14天，只是在這過程需有新增儲槽及接收站，特別是位於北部接收站，大潭接收站可健全台灣供氣網絡，把台灣供氣需求串連在一起，彼此間備源，才能確保供氣。趙家緯更強調「重啟核四絕不是藻礁解方」。
對於於正方提出利用既有設備因應，但根據估算，2025年能提供量與目標有段落差，加上台中港擴建需求、海管輸送能力無法滿足大潭電廠滿載，既有設備不論在時間、設備都讓人質疑。至於三接是否移到台北港？趙家緯認為如果是3年前還有很多討論意義，但台北港經3年蓬勃發展，已成綜合商港，相比LNG專用港，在安全操作天數上一定有落差。
他還說，政府提出的新外推方案是藻礁生態系破壞最小化的新替代方案，確保減煤進度不大幅延遲、確保天然氣是台灣邁向淨零減碳重要橋接能源，大減生態系衝擊，是可接受的替代方案。