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飛行中機組人員睡哪？「神祕樓梯」曝光　網：長知識了！

▲國外一名網友分享飛機上機組人員休息的「神祕空間」。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲國外一名網友分享飛機上機組人員休息的「神祕空間」。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 16:16:21

台灣人愛出遊，在疫情之前更是熱愛搭飛機出國旅行，但是搭乘長途飛機時，乘客能在自己的座位上補眠，但是你有想過機組人員都在哪裡休息嗎？國外一名女網友日前曝光機艙裡一「神祕樓梯」，網友看了全直呼：「長知識了！」。

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▲經常參加豪華旅行的網友蜜雪兒分享機組人員休息的地方。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲經常參加豪華旅行的網友蜜雪兒分享機組人員休息的地方。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
影音用戶Michelle G蜜雪兒喜歡在世界各地旅行，經常在網路PO出各種豪華旅行的影片，日前她分享了一段一般乘客不曾看過的神祕空間。原來在靠近飛機駕駛艙的後方，有一隱藏的狹窄小樓梯，平時並不會開啟，但是打開之後爬上去裡面竟然有一間密室，原來這就是機組人員輪流休息的地方！

▲原來在駕駛艙的後方，有一隱密的小樓梯，上去就是機組人員休息的空間。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲原來在駕駛艙的後方，有一隱密的小樓梯，上去就是機組人員休息的空間。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
由於密室位在飛機的頂部，上下空間不大，因此人無法完全站立、甚至只能勉強坐著，裡面有兩張單人床墊，各自有窗簾可以隔開、避免彼此干擾。值得注意的是，雖然機組人員可以躺下休息，但由於還是在飛行中，因此睡覺時也要將安全帶繫在腰上，以免遇見亂流時發生危險！

▲由於這是在飛機頂部，空間並不大，因此休息室完全無法站立，僅能靠爬行進出。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲由於這是在飛機頂部，空間並不大，因此休息室完全無法站立，僅能靠爬行進出。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲休息室裡僅有兩張單人床墊，機組人員休息時必須繫上安全帶。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲休息室裡僅有兩張單人床墊，機組人員休息時必須繫上安全帶。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲床墊中間有簾子可以隔開，避免休息時互相干擾。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
▲床墊中間有簾子可以隔開，避免休息時互相干擾。（圖／tiktok帳號laxtoluxury）
蜜雪兒的表示這段影片是徵求該航空公司同意之下拍攝的，而影片分享短短不到一個月，就已累積超過150萬人次觀看，不少網友紛紛留言：「竟然有這神祕空間，長知識了」、「真是辛苦組人員」、「難怪看不到空服員在座位上睡覺」、「對長時間要站立的空服員來說，能躺下來休息真的很重要」、「確定這沒有其它用途？哈！」，另外有聲稱是空服員的網友表示，那是給飛航人員使用的，一般空服員的位在飛機尾端，空間真的不大，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@laxtoluxuryDo you know about this secret room where your pilots and flight attendants sleep? 🤫✈️ #planetok #plane #crewrest #learnontiktok #traveltips #LatinxCreatives #dreamliner

♬ TWINNEM - Coi Leray


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