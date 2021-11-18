飛行中機組人員睡哪？「神祕樓梯」曝光　網：長知識了！

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由於密室位在飛機的頂部，上下空間不大，因此人無法完全站立、甚至只能勉強坐著，裡面有兩張單人床墊，各自有窗簾可以隔開、避免彼此干擾。值得注意的是，雖然機組人員可以躺下休息，但由於還是在飛行中，因此睡覺時也要將安全帶繫在腰上，以免遇見亂流時發生危險！
蜜雪兒的表示這段影片是徵求該航空公司同意之下拍攝的，而影片分享短短不到一個月，就已累積超過150萬人次觀看，不少網友紛紛留言：「竟然有這神祕空間，長知識了」、「真是辛苦組人員」、「難怪看不到空服員在座位上睡覺」、「對長時間要站立的空服員來說，能躺下來休息真的很重要」、「確定這沒有其它用途？哈！」，另外有聲稱是空服員的網友表示，那是給飛航人員使用的，一般空服員的位在飛機尾端，空間真的不大，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@laxtoluxuryDo you know about this secret room where your pilots and flight attendants sleep? 🤫✈️ #planetok #plane #crewrest #learnontiktok #traveltips #LatinxCreatives #dreamliner
♬ TWINNEM - Coi Leray