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便宜好吃高CP值泡麵為何？老饕推「1中1外」：無人能敵！

▲網友詢問哪款泡麵好吃又便宜，立刻引起老饕們熱烈討論。（示意圖／取自photoAC）
▲網友詢問哪款泡麵好吃又便宜，立刻引起老饕們熱烈討論。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-18 17:13:38｜2021-11-18 17:36:59

要說能當正餐也能同時當消夜的，泡麵絕對是第一首選，不僅因為烹煮方便能搭配各種食材，價格也不貴，因此總是成為家家戶戶的必備糧食之一。不過市售的品牌相當多元，價格有高有低，因此有網友詢問那些泡麵CP值最高？立刻引起熱烈討論。

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該名原PO在臉書公開社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》詢問同樣身為愛好泡麵類的網友們，「便宜又好吃的泡麵，大家會推哪些泡麵呢？」，貼文一出果然有許多老饕們紛紛祭出心中的泡麵No.1。

其中「印尼炒麵」、以及「統一肉燥麵」榮獲最多網友的推舉：「印尼炒麵」、「我想那應該是印尼炒麵」、「印尼炒麵很好吃」、「乾拌統一肉燥麵、乾拌排骨雞麵、印尼炒麵」、「統一肉燥麵的忠實支持者」、「我也是統一肉燥麵愛好者」、「統一肉燥麵、媽媽麵海鮮口味、安城湯麵」。

▲市售的泡麵種類眾多，價格也不一，原PO因此詢問哪款泡麵既便宜又好吃，其中最多人選「印尼炒麵」以及「統一肉燥麵」。（圖／記者陳珮瑜攝）
▲市售的泡麵種類眾多，價格也不一，原PO因此詢問哪款泡麵既便宜又好吃，其中最多人選「印尼炒麵」以及「統一肉燥麵」。（圖／記者陳珮瑜攝）
另外「維力原祖雞汁麵」也是黑馬之一，其它像是「來一客」、「味王原汁牛肉湯麵」、「味味排骨雞湯麵」、「科學麵、王子麵，粉包＋蛋花，撒點蔥花就足夠啊嘶了」都有不少人推薦，有趣的是除了上述的印尼泡麵以外，過去常被網友推薦的韓系泡麵這次卻很少人列舉，看來還是本土的泡麵CP值最高啊！（編輯：陳珮瑜）

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